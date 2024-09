Il dopo Frattesi dall’Atletico: affare da urlo con Simeone

L’Inter non esclude l’addio di Frattesi: il sostituto potrebbe arrivare dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone

Per minuti giocati, nella scorsa stagione, Davide Frattesi è stato il centrocampista più decisivo della Serie A. Lo sanno i tifosi, lo sanno i digerenti, lo sa Inzaghi, lo sanno le pretendenti e lo sa pure lo stesso Frattesi. Logico quindi che voglia più spazio, che continui a essere animato da una strana smania, sempre più prossima all’insofferenza. Il ragazzo si sente forte e vuole dimostrare il proprio valore.

Finora, tutta questa tensione, ha fatto bene alle sue prestazioni all’Inter: è sempre entrato con il piglio giusto. Ma non è detto, ovviamente, che sia così per sempre. Il pericolo è che il ragazzo possa cominciare a immalinconirsi o a creare problemi in spogliatoio. Ma se vuole essere un titolare e se un posto da titolare all’Inter per lui, almeno attualmente, non c’è, che fare?

Qualora l’ex Sassuolo dovesse continuare a soffrire il proprio stato da alternativa a centrocampo nella squadra nerazzurra, a fine stagione è facile prevedere cosa potrebbe accadere. Dovremmo assistere a una riproposizione più esasperata delle manifestazioni di irrequietezza a cui abbiamo quasi fatto l’abitudine in quest’estate ormai agli sgoccioli. Dunque, voci continue di addio, esternazioni sul tono passivo-aggressivo da parte dell’agente e musi lunghi…

Cessione di Frattesi: se ne riparla nel 2025

No, non si può dunque escludere un cessione di Frattesi a giugno 2025. Ovviamente, tutto dipende dalle offerte. L’Inter lo ha pagato molto. Secondo qualche tifoso, lo ha addirittura strapagato… e una cessione a prezzo basso non avrebbe alcun senso per la dirigenza nerazzurra. Anche perché, finora, il ragazzo ha fatto bene. Quindi, bisognerebbe che arrivassero offerte sopra i 45 milioni.

L’estate prossima, il club potrebbe anche voler tornare a incassare con una cessione pesante. Ad andar via, per logica e convenienza, dovrebbero essere quelli che cercando altre avventure o nuovo spazio. A quel punto, però, in caso di un’uscita di Frattesi, l’Inter dovrebbe anche preoccuparsi di trovare una nuova alternativa a Nicolò Barella. Tornerà Fabbian?

Un nome che piace ad Ausilio è quello di Pablo Barrios. Giovane, quindi gradito anche a Oaktree, bravo ad attaccare gli spazi e a cercare la conclusione. Il 2003 spagnolo è uno dei giovani che l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di lanciare in questa stagione, per dare inizio a un nuovo ciclo. Simeone già lo apprezza molto, e infatti nelle due ultime stagioni lo ha mandato spesso in campo. E Barrios ha risposto bene.

Dall’Atletico all’Inter al posto di Frattesi: occhi su Barrios

Il giovane centrocampista spagnolo potrebbe quindi solleticare l’interesse di Oaktree: un giovane già pronto a dare il suo contributo come giocatore impattante. Ma l’affare potrebbe aver senso solo nel 2025 in ottica di una cessione di Frattesi e qualora l’Atletico non sparasse troppo alto.

Sembra che il ragazzo, cresciuto nel Real e passato nell’Atletico nel 2017, abbia voglia di una nuova avventura. E la sua agenzia, che è in ottimi rapporti con l’Inter, potrebbe quindi offrirlo ad Ausilio. Un prezzo onesto per i nerazzurri potrebbe essere intorno ai 25 milioni. Per di più, meglio guardare altrove.

Non è però escluso che quest’anno Simeone voglia dargli più spazio in squadra. Il Cholo vuole più fantasia e qualità a centrocampo, pur essendo sempre stato un allenatore attento soprattutto attento alle doti fisiche e alle capacità tattiche. Barrios è un giocatore che può inventarsi la giocata, tramite passaggi illuminanti e tiri da fuori. E potrebbe anche trasformarsi un regista: le qualità e la visione per farlo, ce le ha.