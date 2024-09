La grande svolta di Thuram: così cambia tutto per Inzaghi

Marcus Thuram potrebbe diventare sempre più importante per l’Inter in un ruolo un po’ diverso rispetto al passato: cambia tutto per Inzaghi

L’Inter ha iniziato con un pareggio per 2-2 contro il Genoa, ma già a quel punto si poteva intuire la forza che Marcus Thuram poteva portare nel reparto offensivo nerazzurro. Il bomber francese è riuscito subito a far capire che la sua stagione sarebbe potuta essere in crescendo rispetto a quella precedente.

Il centravanti ha un po’ variato i suoi movimenti rispetto alla scorsa stagione, ma soprattutto è riuscito a migliorare le sue qualità individuali al centro dell’attacco. Ha spesso confessato di essere in contatto costante con Henry, e ovviamente i consigli di papà Lilian non sono mai mancati.

Rispetto al calciatore che è arrivato all’Inter un anno fa ha aggiunto sempre più capacità realizzative al suo repertorio, riuscendo a trovare il gol con maggiore continuità, ma lavorando soprattutto al suo senso della porta e degli avversari in area di rigore. I risultati si sono visti anche contro l’Atalanta, in cui il francese ha spazzato via la difesa di Gian Piero Gasperini a suon di attacchi continui alla profondità, sfruttando le lunghe leve e anticipando costantemente il diretto avversario.