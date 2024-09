“L’arrivo di Palacios non era previsto”: la rivelazione spiazza tutti

Si apre il dibattito sul perché il club nerazzurro abbia deciso di ingaggiare il giovane difensore argentino: c’è la rivelazione

Sebbene sia finito qualche giorno prima rispetto agli anni scorsi – il 1 o addirittura il 2 settembre erano divenute date famose per la deadline della finestra estiva di scambi – mai come quest’anno la fine del calciomercato è stata salutata da quasi tutti i club con un sospiro di sollievo.

Il 30 agosto, quando ormai qualche squadra aveva già disputato perfino la terza giornata di campionato, c’è stato il fatidico gong di chiusura degli scambi. Per chi volesse perfezionare la propria rosa o fare qualche innesto dovuto magari a gravi infortuni di un componente della rosa, bisognerà attendere il 2 gennaio, giorno dello start della finestra invernale.

Tra i grandi club c’è chi, Roma e Napoli su tutti, ha approfittato fino all’ultimo della possibilità di acquisire nuovi giocatori inserendo profili di tutto rispetto come Romelu Lukaku e Manu Koné, tanto per citare due dei nuovi arrivi a Trigoria e Castel Volturno. Anche l’Inter, sebbene meno delle due big citate e della stessa Juve, ha fatto il suo, tesserando last minute Tomas Palacios, difensore mancino di proprietà del Talleres ma in prestito all’Independiente Rivadavia.

L’arrivo del sudamericano ha scatenato un piccolo dibattito sulla presunta mancata programmazione della dirigenza nerazzurra nell’andare a concludere l’acquisto del giocatore. Palacios, insomma, non sarebbe stato nella ‘prima lista’ di Beppe Marotta.

Palacios, l’acquisto che non ti aspetti: la spiegazione

Rispetto ad altri arrivi ad Appiano Gentile ampiamente annunciati, talvolta perfino mai conclusi (parliamo di Josep Martinez nela prima fattispecie, e di Albert Gudmundsson nella seconda), quello di Palacios è stato un acquisto un po’ a sorpresa.

Solamente prima di Genoa-Inter il tecnico Simone Inzaghi, ‘copiato’ poi nelle sue dichiarazioni da Alessandro Bastoni, aveva chiesto l’intervento della società per l’arrivo di un altro difensore centrale. Preferibilmente di piede mancino.

La necessità di un tale profilo si è posta da quando Tajon Buchanan, in piena estate, si è infortunato nel ritiro della nazionale canadese. Con lo spostamento di Carlos Augusto a fare il vice di Denzel Dumfries – o di Matteo Darmian – sulla corsia esterna di destra, si è creato un buco nelle alternative al trio difensivo titolare.

Da qui l’obbligo di intervenire con un altro tassello, uno che potesse essere una vera alternativa a Bastoni, giostrando, in caso di necessità, da braccetto di sinistra nella difesa a tre.