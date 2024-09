L’erede di Acerbi è un big di Premier: idea da 40 milioni

La prossima stagione l’Inter dovrà rivoluzionare il reparto difensivo. E l’erede di Acerbi potrebbe arrivare da una big di Premier

Palacios, Bisseck, Bastoni e Pavard. Sono questi i difensori destinati a restare sicuramente la prossima stagione. De Vrij e Acerbi saranno valutate nel corso dell’anno. Per l’olandese le possibilità di un prolungamento sono quasi pari a zero e quindi l’ipotesi di uno svincolo resta la probabile. Sull’italiano saranno fatte delle riflessioni più approfondite. Inzaghi ci punta e non vorrebbe privarsene. Ma l’età è avanzata e Oaktree continua a non voler puntare sugli over 30. Molto dipenderà dalle prestazioni e dalle richieste che saranno messe in campo per rinnovare.

Intanto l’Inter ragiona sul sostituto. Sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta e un giocatore di una big della Premier potrebbe presto scalare le gerarchie. Per portarlo a Milano ci dovrebbero volere circa 40 milioni di euro. Una cifra sicuramente importante, ma l’idea di Viale della Liberazione è quella di concentrare tutte le risorse sul reparto arretrato per rendere la rosa ancora più competitiva.

Calciomercato Inter: colpo a sorpresa, chi arriva in difesa

Il reparto difensivo è quello che la prossima estate potrebbe avere bisogno di più rinforzi. Gli eventuali addii di de Vrij e Acerbi costringerebbero i nerazzurri ad intervenire per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E c’è un nome che stuzzica molto la dirigenza interista e che presto potrebbe balzare in cima alla lista dei desideri del club di Viale della Liberazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’Inter potrebbe decidere di affondare il colpo per Disasi del Chelsea. Il difensore ha un valore di 40 milioni di euro e rappresenta quel giocatore in grado di alzare il livello della rosa a disposizione di Inzaghi. Il contratto in scadenza nel 2029 non facilita l’eventuale chiusura dell’operazione, ma il giocatore non sta trovando molto spazio con i londinesi e questo potrebbe rappresentare un aiuto in più per arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente la strada per la prossima stagione è ancora lunga e non possiamo escludere delle novità. Ma il nome di Disasi rappresenta una di quelle idee da tenere in considerazione. Il centrale è un classe 1998 e quindi rientra pienamente nelle linee date da Oaktree. Ora si attende giugno per decidere come si svilupperà la situazione Acerbi e poi non è da escludere un tentativo con il Chelsea per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.