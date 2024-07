Incontro in sede: de Vrij via dall’Inter, cosa succede

Stefan de Vrij resta al centro del calciomercato dell’Inter, in questa fase: dall’ultimo incontro in sede arrivano importanti aggiornamenti sul difensore

Il calciomercato dell’Inter in questa fase balla sui difensori centrali. Non è molto carino a leggersi, ma è la realtà dei fatti visto che, con gli arrivi di Zielinski e Taremi a parametro zero, i nerazzurri si sentono a posto negli altri reparti – in porta è arrivato ufficialmente Josep Martinez coprendo la casella al fianco di Sommer.

Di nomi ne stanno girando tanti, forse troppo, per il difensore che i campioni d’Italia potrebbero aggiungere al loro roster, ma la certezza è che i margini di spesa siano molto risicati, almeno fino a quando non uscirà Stefan de Vrij, e non è detto che accada. L’olandese si sente interista e vuole continuare a dare il suo contributo, la società è contenta di lui, eppure qualcosa si muove.

Sì, perché negli scorsi giorni è stata paventata un’offerta molto importante dall’Arabia Saudita, che l’Inter sarebbe stata obbligata ad accettare. Con il passare delle ore, le cose sono un po’ cambiate per varie circostanze concomitanti, ma resta una certezza: se dovesse arrivare una proposta da 12-15 milioni per il suo cartellino, de Vrij potrebbe davvero dire addio.

Il punto tra l’Inter e Pastorello su de Vrij: gli ultimi aggiornamenti

Oggi, però, era il giorno di Mehdi Taremi, che dopo essere sbarcato a Milano, è arrivato in mattinata nella sede dell’Inter insieme al suo agente, Federico Pastorello. La visita del procuratore nel quartier generale nerazzurra è stata l’ennesima occasione per aggiornarsi con la dirigenza sul futuro di un altro suo assistito, proprio Stefan de Vrij.

Ciò che emerge è che l’offerta che doveva essere dell’Al Ittihad potrebbe non arrivare mai, dopo che è saltato l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina del club arabo. Ciò non vuol dire che l’olandese sia totalmente fuori dal mercato: sta bene all’Inter, ma si valuterà ogni proposta conveniente in Europa e non solo.

La Beneamata ha fatto il prezzo e, esattamente come il calciatore, ascolterà le offerte, anche perché nel frattempo l’ex Lazio si sta mettendo in grande evidenza a Euro 2024 in Germania. Insomma, il dado è tratto: l’Al Ittihad si allontana sullo sfondo, ma presto altri club potrebbero far capolino, altrimenti si andrà avanti insieme e con massima soddisfazione.