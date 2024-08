Acerbi tra rinnovo e addio (nel 2025): la decisione dell’Inter

Il futuro di Acerbi all’Inter è bilico. Il contratto è in scadenza nel 2025 e il rinnovo al momento non sembra essere in programma

Nonostante l’età ormai avanzata, Francesco Acerbi continua ad essere un punto fermo dell’Inter di Simone Inzaghi. Il centrale è inamovibile per il tecnico nerazzurro e lo sarà anche in questa stagione. Il giocatore ormai da qualche giorno è ritornato ad allenarsi dopo il problema fisico che lo ha costretto a non prendere parte agli Europei. Un recupero che consentirà al club campione d’Italia di poter contare sul giocatore sin da subito.

Ma nei prossimi mesi Acerbi potrebbe non far parlare solo delle prestazioni in campo. Il contratto è in scadenza nel 2025 e per il momento da parte dei nerazzurri non è stata avanzata nessuna proposta di prolungamento del rapporto al centrale ex Lazio. Le indicazioni da parte di Oaktree sono molto chiare e Marotta ha preso una decisione su come muoversi con il centrale e perno dell’undici di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, futuro Acerbi: presa una decisione

Per Francesco Acerbi la prossima stagione sarà fondamentale per il suo futuro. Il contratto è in scadenza nel 2025 e per il momento il rinnovo non è ancora arrivato. Toccherà al difensore dimostrare sul campo di poter dare, nonostante l’età, una grande mano ai nerazzurri e quindi guadagnarsi la riconferma.

Stando alle ultime indiscrezioni, all’interno dell’entourage del giocatore ci sarebbe ottimismo per arrivare al rinnovo. Discorso diverso per quanto riguarda l’Inter. Oaktree ha ordinato di ringiovanire la rosa e a questo punto il prolungamento del centrale non è assolutamente sicuro. La decisione potrebbe essere presa solo sul finire della prossima stagione e in base alle prestazioni del giocatore in campo.

Se non ci saranno infortuni e si avrà una continuità importante, allora le parti dovrebbero continuare insieme. Altrimenti ci sarà la separazione considerando anche il nuovo ciclo che ha deciso di aprire la nuova proprietà.

Per questo motivo i prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro di Acerbi. Il giocatore spera nella proposta di un rinnovo per riuscire magari a chiudere la propria carriera con il club nerazzurro. Ma l’Inter, come detto in precedenza, molto probabilmente prenderà una decisione solamente al termine della stagione e in base alle sue condizioni fisiche. Per questo motivo l’ultima parola sulla possibilità di continuare a vedere il centrale alla corte di Inzaghi spetterà direttamente al campo.