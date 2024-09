Già derby sul mercato per il 2025: l’Inter sorpassa il Milan

Marotta già sta per infiocchettare un regalo a zero per l’Inter di Simone Inzaghi: Milan bruciato, ennesimo scippo nerazzurro

Una vittoria impressionante quella che l’Inter ha messo a referto, rifilando uno straordinario poker all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una partita da incorniciare per i ragazzi di Simone Inzaghi che hanno dominato in lungo e in largo mettendo le cose in chiaro per lo Scudetto: sarà ancora l’Inter la squadra da battere.

Il tricolore resta un obiettivo concreto per la ‘Beneamata’ che dopo la seconda stella, vuole andare oltre. Senza però dimenticare quel sogno che manca da ormai quattordici anni alla Pinetina e che si chiama Champions League. Ad ogni modo, la sessione estiva di calciomercato che si è chiusa recentemente ha regalato risposte confortanti al tecnico di Piacenza che si è visto recapitare una serie di colpi di assoluto spessore, in praticamente ogni settore del campo. Dalla porta, con la firma di Josep Martinez al più recente acquisto del centrale Palacios, arrivato nelle ultimissime ore di agosto.

Senza dimenticare i colpi ‘anticipati’, che Marotta ha strappato alla concorrenza e portato alla Pinetina a parametro zero. Piotr Zielinski in mediana e Mehdi Taremi, prima alternativa al già corposo e fortissimo attacco nerazzurro che si accorge di essere sempre più Thuram dipendente. Un altro che, appena un anno fa, arrivò gratis a Milano e che adesso ha raggiunto una valutazione monstre, finendo nel mirino di diversi top club europei: PSG in primis.

Niente Milan, c’è l’Inter: scippo e colpo a zero

Ad ogni modo la dirigenza di Viale della Liberazione non si ferma qui e sta già programmando l’ennesimo grande colpo per l’estate 2025: altro che Milan, può firmare gratis con i nerazzurri. Uno dei gioielli che il ‘Diavolo’ ha già sondato durante le ultime settimane, tra un anno potrebbe finire per approdare all’Inter.

Sarebbe una grossa – l’ennesima – beffa quella che Marotta avrebbe in serbo ai cugini rossoneri per la corsa al cartellino di Nicola Zalewski. Il laterale di Tivoli, 22 anni, è in scadenza il 30 giugno 2025 con la Roma e potrebbe finire per non rinnovare con il club giallorosso. Un’occasione ghiotta per Marotta che vedrebbe in Zalewski il perfetto partner, sulla corsia mancina, da affiancare a Dimarco senza conferire troppa pressione sulle spalle del classe 2002. Un’occasione d’oro che il Milan, nei discorsi per la firma di Abraham, ha già trattato.

A questo punto però il presidente dell’Inter sembrerebbe deciso a mettere la freccia e a lasciare con un pugno di mosche in mano la dirigenza di Via Aldo Rossi che potrebbe ritrovarsi a perdere l’ennesimo derby di mercato. Un’eventualità che dalla Milano rossonera sperano di scongiurare il prima possibile, perché Zalewski anche nell’ottica di un futuro addio di Theo Hernandez sarebbe una soluzione lungimirante, di qualità e soprattutto gratuita. Staremo a vedere, alla fine, chi la spunterà.