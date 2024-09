Maxi plusvalenza, l’Inter cede Bisseck: sostituto dalla Premier

Chance di cessione di Bisseck la prossima estate con maxi plusvalenza da 40 milioni di euro e sondaggi in Premier League per l’eventuale sostituto, spunta Konsa dell’Aston Villa

Nessuno aveva immaginato che sarebbe potuto crescere così, nel giro di una sola stagione e con un numero di presenze piuttosto limitato. Eppure Yann Aurel Bisseck ha smentito tutti. Al momento del suo arrivo, infatti, il suo nome era pressoché sconosciuto agli appassionati del campionato italiano perché di provenienza dall’Aarhus, squadra militante nel massimo campionato danese. Sicuramente non fra quelle con una rilevanza internazionale tale da esser certi della bontà dei propri elementi in organico.

Ciononostante, essendosi trattato di un affare a costi piuttosto ridotti, per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio si è trattata comunque di una vittoria. E per Simone Inzaghi è stato altresì importante aver accolto in squadra un nuovo elemento destinato a fungere da alternativa al ruolo di Benjamin Pavard, in qualità di braccetto destro della difesa a tre. Allenamento dopo allenamento, il giovane Bisseck ha fatto vedere cose incredibili per un difensore. A partire da una spiccata determinazione nel portarsi in avanti con il pallone, alla buona tecnica di base; passando poi per una mentalità da gran lavoratore.

Questo è stato sufficiente a convincere il tecnico piacentino delle proprie qualità ed il suo impiego è stato un crescendo, culminato poi nel finale della passata stagione. Bisseck ha usufruito dei tempi estivi per mettersi al lavoro assieme ai compagni ed affinare alcuni aspetti, affinché potesse farsi trovare pronto anche all’avvio del nuovo campionato. Adesso vale già oro e non c’è dubbio che Inzaghi lo impiegherà con maggiore costanza, visto il numero importante di impegni cui la formazione dovrà andare incontro.

Konsa sostituto di Bisseck in caso di cessione, servirebbero comunque 40 milioni

Se tale idea di gioco dovesse trovare conferme, per Bisseck significherà anche ottenere una maggiore visibilità a livello internazionale che potrebbe costare all’Inter un aumento nel numero delle pretendenti al suo cartellino. E chissà che a fine stagione non possa saltare fuori l’ipotesi di una cessione in maxi plusvalenza, per cifre vicine ai 40 milioni di euro.

Andranno infatti tenuti d’occhio non soltanto i club di Bundesliga ma anche e soprattutto le big di Premier League, sostenute da una capacità economica maggiorata. Nel caso in cui la dirigenza nerazzurra dovesse aprire alla cessione, al suo posto potrebbe esser preso in considerazione il profilo di Ezri Konsa, attualmente in forze all’Aston Villa. Il centrale inglese, già nel giro della Nazionale vista all’opera nel corso dell’ultimo Europeo, dispone già di un buon bagaglio d’esperienze e non ha ancora raggiunto l’apice della sua carriera. Per prelevarlo servirebbero comunque altrettanti milioni e non è detto che l’Inter sarebbe disposta a spenderne tanti. Meglio tenersi Bisseck.