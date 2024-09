Acquisto Inter all’ultimo istante, è UFFICIALE: nuovo difensore in nerazzurro

Il colpo last-minute di cui nessuno ha parlato: l’Inter si è coperta con un nuovo acquisto all’ultimo istante disponibile

L’innesto è arrivato al fotofinish, e ce n’era bisogno. Mentre Simone Inzaghi pensa a come introdurre in squadra il nuovo acquisto Tomas Palacios, l’Inter ha completato per un’altra formazione della società un ingaggio importante. Il giovane argentino, ufficializzato in nerazzurro dopo un po’ di problemi burocratici e di contrattazione solo nella giornata di venerdì (quindi nell’ultimo giorno di calciomercato) sfrutterà la sosta delle Nazionali per presentarsi al nuovo mister e provare a interiorizzare i meccanismi fondamentali del gioco nerazzurro.

Con lui, ad Appiano, ci saranno anche altri giocatori importanti del reparto difensivo. C’è per esempio Benjamin Pavard, che non è stato convocato dalla Francia. E poi ci sono Yann Bisseck, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Carlos Augusto. L’unico grande assente è Alessandro Bastoni, ovvero il giocatore che Palacios dovrebbe sostituire in caso di necessità.

Ma oltre a Palacios è arrivato anche qualcun altro. Parliamo di un innesto che andrà a rinforzare l’Inter Women di Gianpiero Piovani. La squadra femminile nerazzurra, reduce dal 5-0 alla Sampdoria della prima gara di campionato, ha infatti comunicato l’acquisto, maturato all’ultimo istante disponibile del calciomercato, di una nuova calciatrice. Si tratta della classe 2004 Hillary Diaz.

Francese, cresciuta nel Bordeaux e già nel giro delle Nazionali minori oltremontane, la giovanissima Diaz ha firmato con l’Inter un contratto fino al 30 giugno 2027. Il comunicato ufficiale dell’Inter recita così: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Hillary Diaz. Il difensore francese classe 2004 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2027“.

La squadra, dopo le ultime stagioni non pienamente soddisfacenti, si è rafforzata bene. E ora la rosa sembra molto più competitiva. Prima della Diaz sono arrivate la centrocampista classe 2001 Martina Tommaselli, l’islandese Cecilia Runarsdottin, che l’anno scorso giocava in porta per il Bayern Monaco, Loreta Kullashi e Jasmin Mansaray. E altre ragazze promettenti.

Diaz, acquisto dell’ultimo istante per l’Inter

La Diaz sembra una giocatrice molto interessante. Può giocare come centrale o mediana. Nelle due ultime stagioni in Francia ha dimostrato di poter interpretare benissimo le due fasi di gioco e di avere un’ottima tecniche. Ha anche esperienza internazionale avendo partecipato da protagonista al Mondiale femminile U-20 e all’Europeo U-19. Bisogna solo capire come procederà l’adattamento al nuovo contesto, cioè al nuovo club e al calcio italiano.

Per l’Inter Women può essere un acquisto importante, e non solo per il presente, data la giovane età della calciatrice. Intanto la Diaz si è già presentata al canale YouTube ufficiale dell’Inter dicendosi entusiasta dei colori nerazzurri.

“Non vedo l’ora di vestire la maglia di questa squadra“, ha dichiarato. “Questa è un’importante opportunità per me, considerando che volevo venire a fare un’altra esperienza in Europa. Penso che questo sia il posto giusto, il campionato adatto per migliorare. Sono una giocatrice che occupa la posizione di centrocampista, a cui piace giocare il pallone”.