La Juve irrompe per Jonathan David: Marotta non molla, blitz decisivo

Nelle ultime ore, si parla molto di un inserimento della Juve per Jonathan David: Marotta, però, non ha intenzione di mollare la presa per l’attaccante

Mancano ancora diversi mesi alla scadenza del contratto, ma il futuro di Jonathan David sta già animando il calciomercato, e con vista diretta sull’Italia. Il bomber del Lille è una certezza assoluta per il club francese, con cui sta continuando a mettere insieme ottime prestazioni e gol in serie, ormai da qualche stagione.

Il suo accordo con la squadra di Ligue 1, però, è in scadenza a giugno 2025, e in tanti pensavano che l’addio si sarebbe verificato già la scorsa estate. In realtà, l’offerta giusta non è arrivata e, a meno di clamorose sorprese, neppure il rinnovo di contratto. Il Lille pare rassegnato al suo addio e diversi club si sono già messi in fila per arrivare al calciatore.

L’Inter è da tempo sulla punta, con Marotta che fiuta l’affare a parametro zero, l’ennesimo degli ultimi anni, sulla scia di quanto fatto con Thuram e Taremi. Ora, però, bisogna prestare sempre più attenzione anche alla Juve. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, anche i bianconeri sono sulle tracce del canadese, volendo chiudere il suo acquisto a zero e parallelamente lavorano anche al rinnovo di Dusan Vlahovic, cercando di spalmare il suo pesantissimo ingaggio da 12 milioni di euro netti su più stagioni. L’Inter, però, non ha intenzione di mollare la presa.

Il piano di Marotta per Jonathan David: le armi per convincere il calciatore

È chiaro che una seconda punta era nei desideri di Simone Inzaghi già da un po’ di tempo e per la prossima stagione ci sarà tutto lo spazio per concludere l’affare, visto che andranno via a zero sia Marko Arnautovic, sia Joaquin Correa.

Ciò potrebbe portare l’Inter ad avere un tesoretto davvero importante per l’ingaggio di Jonathan David. L’intenzione di Marotta e Ausilio è convincere il ragazzo attraverso il piano tattico di Inzaghi, con il 3-5-2 che potrebbe esaltare al massimo le caratteristiche del calciatore del Lille, un po’ come successo con Thuram.

La dirigenza nerazzurri poi dovrà anticipare il blitz decisivo già in autunno, in modo da prendere sul tempo, oltre alla Juve, anche la concorrenza della Premier League. È già successo con Taremi e Zielinski, ora l’Inter vuole uscire dalla bagarre per quello che sarebbe un colpo enorme a queste condizioni.