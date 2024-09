Rabiot tradisce Juve e Milan: ha scelto gli eterni rivali

Rifiutata la pista rossonera dopo l’addio forzato alla Juventus lo scorso fine giugno, Rabiot è prossimo alla scelta della nuova sistemazione. Spinge forte il Manchester United, ma occhio al Galatasaray

Reputato fra i migliori nel suo ruolo della sua generazione nonché fra i più efficaci in Serie A nell’arco delle ultime due stagioni alla Juventus, di cui è stato probabilmente l’elemento incisivo per eccellenza, Adrien Rabiot ha salutato il campionato italiano lo scorso fine giugno in corrispondenza con la scadenza del suo contratto in bianconero.

Per i tifosi locali è stato un duro colpo da mandare giù per le tante cose positive che aveva fatto vedere ma fino all’ultimo la dirigenza capitanata da Cristiano Giuntoli non ha affondato il colpo della permanenza, fiondandosi piuttosto su profili alternativi sul mercato. Così il centrocampista francese, tassello fondamentale degli schemi di Didier Deschamps anche in Nazionale, è ancora senza squadra e naviga in un limbo di opzioni senza fine. Perché, come logico, sono in molte a desiderare ardentemente le sue prestazioni in campionato.

Fra le papabili destinazioni si era fatto avanti anche il Milan, ma il passo indietro fatto da Ismael Bennacer inizialmente indirizzato verso l’Olympique Marsiglia ha fatto rapidamente decadere tale ipotesi. Consolidate altresì dalle importanti richieste economiche avanzate dalla madre-agente del calciatore, indisposta a scendere a compromessi con i rossoneri meneghini. Dell’Inter, al contrario, non si è mai discusso e mai lo si farà perché per Giuseppe Marotta e Piero Ausilio l’organico a disposizione di Simone Inzaghi è ormai al completo, fresco dell’acquisto di Piotr Zielinski a parametro zero.

Rabiot saluta la Serie A, no anche al Milan: ecco Galatasaray e Manchester United

Accantonata qualsiasi pista italiana, dunque, resta soltanto l’estero. E anche se alcune realtà desiderano il ritorno in patria del figliol prodigo, sembrano più fresche destinazioni come quelle di Galatasaray e Newcastle.

Ciononostante, le ambizioni di Rabiot potrebbero non propriamente coincidere con la bontà del progetto del club turco recentemente escluso dalla corsa Champions e le promesse della controparte inglese insufficienti a garantirgli prestazioni di altissimo livello. In questa contesa, però, potrebbe spuntarla un’altra società.

Una delle rivali più grandi di sempre di Juventus e Milan nella massima competizione europea per club, da un punto di vista meramente storico: il Manchester United. Già da tempo il nome del francese era stato accostato ai ‘Red Devils’ e si attendono risvolti soprattutto in relazione alle volontà della proprietà INEOS, restia a procedere a contrattare con calciatori over-30 dalle grandi pretese economiche. Il futuro di Rabiot resta dunque ancora in bilico e non tramontano neppure le opzioni last-minute della Saudi Pro League.