Colpo Inter in Serie A: il valore di mercato raddoppia subito

Okoye era stato accostato all’Inter in estate prima dell’arrivo di Josep Martinez ma c’era stata la chiusura dell’Udinese, il suo valore di mercato è destinato a raddoppiare se continua ad offrire prestazioni convincenti

Chiusa positivamente la passata stagione con tanto di Scudetto da cucire sul petto assieme alla seconda stella, l’Inter si adoperata con intensità sul mercato per scovare i giusti nomi da annettere al progetto di Simone Inzaghi. Oltre ai già presenti Mehdi Taremi e Piotr Zielinski all’appello, infatti, mancavano ancora un portiere ed un difensore.

Fra i pali non era infatti certo il fatto che Emil Audero, fino a quel momento secondo alle spalle di Yann Sommer, potesse essere riconfermato. Anzi, tutti gli indizi portavano verso la rottura allo scadere del prestito con la Sampdoria ed il rientro forzato dell’esperto italiano verso il club d’origine. Così è stato e la ricerca di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio ha toccato varie zone del campionato italiano, oltre a diversi luoghi esteri ricchi di potenziale.

Scartate tutte le opzioni al di fuori dei confini nostrani, l’occhio attento della dirigenza sportiva nerazzurra è infine calato su un paio di opzioni a portata. Anche e sopratutto in termini di costi operativi. Prima ancora che si potesse mettere definitamente la firma sul trasferimento di Josep Martinez dal Genoa, divenuto nel frattempo secondo di Sommer al posto di Audero, Ausilio aveva infatti sondato da vicino anche Maduka Okoye.

Okoye era vicino all’Inter, no secco dell’Udinese e valore destinato a raddoppiare

Il venticinquenne portiere dell’Udinese aveva mostrato segnali importanti di crescita e sarebbe stato perfetto per Simone Inzaghi al pari dello spagnolo, se non fosse che il club friulano ci aveva visto molto lungo.

Al rifiuto dell’offerta da 12 milioni di euro, infatti, la famiglia Pozzo ha ben deciso di guardarsi le spalle da qualsiasi potenziale pretendente al suo cartellino dichiarandolo fuori dai giochi di mercato. E fin qui ha fatto bene. Perché l’avvio di stagione di Okoye è stato a dir poco sublime: grazie ai suoi interventi il portiere nigeriano ha assicurato la prima posizione in classifica ai friulani dopo tre partite e se così dovesse continuare potrà garantire all’Udinese un bel gruzzolo in futuro. La sua valutazione di mercato sarebbe infatti destinata a raddoppiare entro la fine dell’annata sportiva. E chissà che a seguire non verrà sbloccata anche la sua posizione in merito, divenendo finalmente cedibile.