Frattesi vuota il sacco sul suo addio all’Inter: la verità per la prossima estate

Davide Frattesi è stato spesso al centro di rumors di calciomercato: la verità sul centrocampista e sul suo possibile addio all’Inter la prossima estate

“Mi sono divertito perché leggevo di un trasferimento alla Roma, ma non c’era niente di vero”, con queste parole, ai microfoni di ‘Rai Sport’, Davide Frattesi ha commentato le voci uscite negli scorsi giorni su un suo possibile passaggio in giallorossi nei giorni finali di calciomercato, rumors che poi non si sono rivelati reali.

La verità è che l’Inter non ha mai davvero aperto a un suo addio nella sessione di mercato appena trascorsa e non ha intenzione di farlo neanche durante il mese di gennaio. L’ex Sassuolo è ritenuto un elemento essenziale per Simone Inzaghi, un interprete capace di spaccare la partita a gara in corso, garantire corsa e inserimenti continui che mettono in difficoltà qualsiasi retroguardia.

Non a caso, nella scorsa stagione ha messo a segno diversi gol, pur giocando veramente poco dal primo minuto. Quest’anno gli impegni saranno ancora di più, per cui Inzaghi ha tutta l’intenzione di sfruttare al massimo il suo potenziale, concedendogli anche maggiore titolarità, come richiesto dal calciatore e dal suo entourage anche poche settimane fa.

La verità sul futuro di Frattesi all’Inter: cosa può succedere la prossima estate

Frattesi è un titolare della Nazionale italiana, un dodicesimo uomo dell’Inter, insomma un calciatore che si sta affermando sulla scena italiana e internazionale. Non mettiamo in dubbio che sia potuto davvero interessare a club come Juve e Roma, che hanno ricostruito il centrocampo, ma allo stesso tempo la Beneamata non vuole privarsene ed è convinta della sua importanza nel progetto di Inzaghi.

Questo vuol dire che Marotta si siederà al tavolo a trattare solo per cifre veramente importanti, dai 35 milioni di euro in su. Altrimenti sarà ben felice di tenerlo in nerazzurro e valorizzarlo ulteriormente, esattamente come accaduto anche nella scorsa stagione.

Il pericolo che si trasferisca in un altro club di Serie A è decisamente basso, ma occhio alle big estere che potrebbero fare un tentativo e mettere sul piatto quanto chiedono i nerazzurri. Certo, ci passa un anno di mezzo e tante cose potrebbero cambiare, ma Frattesi, al momento, resta un punto fermo dell’Inter e anche lui è felice di poter dare il suo contributo a Milano, nonostante il minutaggio.