Inter pronto a riportarlo a casa: ha già convinto tutti

Beppe Marotta sta pensando ad un clamoroso ritorno già nel mese di gennaio: il calciatore può vestire ancora la maglia dell’Inter

Il campo ha già parlato chiaro: rimane l’Inter di Simone Inzaghi la squadra da battere in ottica Scudetto. La squadra nerazzurra, dopo aver ‘ammazzato’ l’ultimo campionato vuole ripetersi. E così Juventus e Napoli sono avvisate: ci sarà da sudare per scucire il tricolore dal petto dei nerazzurri.

Ad ogni modo l’attenzione di Beppe Marotta è proiettata lontano ma non troppo. Non si parla di campo ma, in questo caso, il tema è sempre e solo uno. Il mercato dell’Inter non si è fermato nonostante la chiusura della sessione estiva sia ormai ufficiale. Si guarda al futuro, si programmano le prossime mosse che già nel mese di gennaio potrebbero regalare novità interessanti allo scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Il tecnico di Piacenza ha le idee chiare su come e dove migliorare un gruppo che nelle prime tre giornate di campionato ha già dimostrato di essere irresistibile. Lo sa bene l’Atalanta, reduce da un amarissimo 4-0 a San Siro. Lo sa ancora meglio Beppe Marotta che ha messo nel mirino un profilo che farebbe certamente comodo alla squadra campione d’Italia. Già con l’arrivo del nuovo anno: un’occasione da tenere certamente in considerazione.

Torna all’Inter, si può: c’è già la cifra

Una delle cessioni più chiacchierate dell’estate può tramutarsi in un ritorno pazzesco in maglia nerazzurra. Marotta sembra aver deciso: dopo appena sei mesi, il talento può finire alle dipendenze di Simone Inzaghi, con il tecnico emiliano pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

La dirigenza di Viale della Liberazione, lo scorso 20 agosto, ha ceduto a titolo definitivo per appena 5 milioni di euro le prestazioni di Giovanni Fabbian al Bologna. Il 21enne centrocampista, già protagonista in Serie B in prestito con la maglia della Reggina, sembra aver fatto quel salto di qualità che potrebbe presto portarlo a vestire la maglia dei campioni d’Italia e a rinforzare con grandi qualità la mediana di Simone Inzaghi.

Il classe 2003 ha sempre giocato in questo primo scorcio di stagione con la squadra di Italiano, arrivando anche a segnare un bel gol nell’ultimo turno di campionato. Marotta non ha mai dubitato delle qualità del ragazzo, a tal punto che nella trattativa coi felsinei si è riservato un diritto di ricompra fissato a 12 milioni di euro. Se l’Inter vorrà, già nelle prime settimane del 2025, Fabbian potrebbe finire per ritornare a Milano, stavolta da protagonista.