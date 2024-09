Inter, scelta fatta: rinnova uno solo, l’altro andrà via a costo zero

Una decisione già presa dalla dirigenza nerazzurra: un big rinnoverà, l’altro è pronto a salutare a parametro zero

Chi ben comincia è a metà dell’opera. Non esiste detto più calzante al momento dell’Inter di Simone Inzaghi, che in una manciata di giornate di Serie A ha già mostrato il suo enorme potenziale. Scudetto e non solo, il tecnico emiliano vuole tutto. Nel frattempo, però, si fanno strada alcuni rumors di mercato.

Un mercato che ha visto la dirigenza nerazzurra tra le grandi protagoniste dell’estate e che, in vista dell’immediato futuro, potrebbe tornare a sorprendere i tifosi della ‘Beneamata’. Una questione assai delicata, in casa Inter in ottica estate 2025, riguarderà inevitabilmente la retroguardia. Marotta ha in mente di portare avanti non pochi cambiamenti alla difesa in mano a Simone Inzaghi: tra entrate ed uscite, qualcosa di grosso si sta già muovendo.

Nonostante l’arrivo di Palacios la dirigenza di Viale della Liberazione ha intenzione di portare alla corte del tecnico piacentino almeno un centrale di alto livello, andando poi anche a rimpolpare le fasce successivamente. C’è parallelamente una doppia questione da affrontare che riguarderebbe due contratti in scadenza il 30 giugno 2025: i vertici nerazzurri sembrano aver preso una decisione definitiva.

Inter, solo un rinnovo: un big lascerà a zero

Lavori in corso in casa Inter. Se la squadra nerazzurra in campo ha dimostrato di essere quella da battere, lo stesso schiacciasassi che l’anno scorso non ha avuto rivali in Serie A per la corsa Scudetto, adesso Beppe Marotta è già intenzionato a fare sul serio per le prossime mosse in sede di mercato.

Una riguarderà il futuro di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, due pedine fondamentali per mister Inzaghi, entrambe in scadenza il 30 giugno 2025. Sembra arrivare però un’idea abbastanza solida da parte della dirigenza di portare avanti solo uno dei due rinnovi di contratto. L’intenzione sarebbe quella di trattenere con un prolungamento uno dei due centrali, lasciando l’altro libero di partire a scadenza salutando la Milano nerazzurra. Non è ancora chiaro chi possa proseguire la sua carriera all’Inter anche se un indizio potrebbe darlo la carta d’identità.

L’ex milanista tra pochi mesi compirà ben 37 anni ed è stato spesso fermo ai box per qualche acciacco di troppo. L’olandese, d’altro canto, di candeline ne spegnerà 33 il prossimo 5 febbraio. A questo punto uno dei due dovrebbe rimanere per la gioia di Inzaghi, l’altro è già proiettato verso l’addio. Una strategia ben chiara quella di Marotta che darebbe quindi spazio a nuovi arrivi al centro della difesa per il 2025.