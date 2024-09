La profezia del grande ex: bomba su Inter e Milan

Cannavaro a tutto tondo sulle prospettive di Inter e Milan in campionato, nerazzurri dati ancora per favoriti e la vera sorpresa in negativo è data dai cugini e rivali rossoneri. Attenzione alla Juventus

L’Inter ha fatto due su tre nelle prime uscite ufficiali in campionato, non contando per l’appunto il mezzo passo falso fatto all’esordio contro il Genoa da cui è scaturito soltanto un magro pareggio. Potrebbe non esser stato l’approccio migliore con cui ripartire eppure per i nerazzurri è apparso comunque sufficiente, perché nelle gare seguenti hanno dato dimostrazione di essere ancora lì, sulla vetta, ad osservare le altre pretendenti con attenzione.

Sul mercato non sono stati applicati stravolgimenti e la squadra è la stessa di sempre, attenta, forte, di qualità. Uomini su cui Simone Inzaghi potrà contare per il resto della stagione in ciascuna delle competizione cui prenderanno parte. E chissà che alla fine non possa arrivare la grande riconferma, per il ventunesimo scudetto. Presto a dirsi, certamente. Perché molto non dipenderà soltanto dall’andamento della squadra in campionato ma anche dall’andamento delle altre pretendenti al titolo nei rispettivi percorsi.

Ne ha parlato apertamente Fabio Cannavaro in un recente intervento per ‘La Gazzetta dello Sport’, in cui ha analizzato oltretutto anche le candidature al Pallone d’Oro. L’ex difensore e Campione del Mondo ha infatti preannunciato la sua visione su chi alla fine avrà la meglio in Serie A. “L’Inter è ancora favorita“, ha raccontato. Senza tuttavia distogliere lo sguardo da una grande sorpresa in negativo, ovvero il Milan.

Inter favorita e inizio tragico per il Milan, occhi sulla Juventus sulle ali dell’entusiasmo

Rinato dalle ceneri dopo l’ultima stagione turbolenta sotto la guida di Stefano Pioli, protagonista di un mercato discreto che ha portato in squadra volti nuovi e ricco di speranze per il futuro. Ma con qualche dubbio sull’efficacia del proprio gioco. “Sono sincero, non mi aspettavo un Milan così ma è pur vero che agosto illude”, ha aggiunto Cannavaro senza sbilanciarsi troppo.

I sei gol subiti nelle tre partite d’avvio dai rossoneri di Paulo Fonseca sembrano pesare come un macigno. Intanto, prende piede l’entusiasmo bianconero per il ritorno della Juventus fra le grandi. Parteciperà alla prossima edizione di Champions League e lo farà con una serie di calciatori nuovi, accompagnati da un allenatore outsider in Europa. “Ha fatto un grande mercato, non devono perdere l’entusiasmo. Thiago Motta deve adesso inserire con gradualità i big, altrimenti sarà difficile”, ha quindi concluso Cannavaro. Dando un’infarinatura generale su chi per lui potrebbe giocarsela a viso aperto. Per ora sono soltanto in due.