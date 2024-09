È ufficiale, dall’Inter ai bianconeri: pazzesco!

Clamoroso colpo di scena in arrivo: dall’Inter ai bianconeri, sta per verificarsi un’operazione pazzesca in sede di mercato

Quella da poco trascorsa è stata un’estate di calciomercato corposa per l’Inter di Simone Inzaghi. Un gruppo ritrovatosi con lo Scudetto sul petto e la tanto desiderata seconda stella, arrivata dopo un’annata da incorniciare. Adesso, però, i nerazzurri sono chiamati a fare la cosa più difficile: ripetersi.

Sarà essenziale attingere da tutte le risorse a disposizione, soprattutto quelle approdate alla Pinetina nelle ultime settimane. Da Josep Martinez, che si alternerà tra i pali con Sommer, passando per l’ultimissimo acquisto in difesa, Palacios. Ma le operazioni più corpose – e paradossalmente le più economiche – si sono consumate ad inizio mercato. Un doppio colpo a parametro zero che i tifosi dell’Inter hanno certamente gradito. Piotr Zielinski prima, Mehdi Taremi poi.

Trattative coltivate nei mesi che Beppe Marotta è stato abile a mettere nero su bianco prima della concorrenza: un copione già visto e rivisto negli ultimi anni. Non è finita qui. Perché in casa Inter si sta già pensando al futuro, alle possibilità che il mercato di gennaio potrebbe riservare ai campioni d’Italia che, con l’anno nuovo, punteranno ad arrivare fino in fondo in questa nuova e spettacolare Champions League.

Inter, decisione presa: sarà bianconero

A tal proposito però una vera e propria sorpresa di mercato si è palesata nelle scorse ore, lasciando tutti i tifosi sorpresi. Dai nerazzurri alla maglia bianconera, è ufficiale: la decisione del calciatore ha davvero stupito.

Con un video pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo ufficiale ‘X’, il Botafogo ha annunciato l’acquisto di Alex Telles. Un passato non propriamente fortunato all’Inter, nel 2015/16. Il terzino verdeoro ha poi girato l’Europa, vestendo le maglie di diverse grandi squadre. Dal Porto al Manchester United, fino a Siviglia ed Al-Nassr. Proprio dal club saudita Telles ha deciso di fare le valigie e andare via, per tornare finalmente a casa.

Il laterale mancino si è liberato a titolo gratuito – dopo la risoluzione consensuale del contratto – e ha firmato con il club bianconero un contratto fino al 31 dicembre 2026. A 31 anni, dunque, Telles sembra aver fatto un’importante scelta di vita riavvicinandosi a casa e lasciando forse definitivamente il calcio europeo per gli ultimi anni della sua carriera. Nel suo ultimo anno, però, il contributo all’Al-Nassr è stato comunque notevole.

JOGA MUITO! ▶️⚽️ Hora de conferir os lances do novo reforço alvinegro. Tem gol, ARCO e muita categoria! Solta o play! 🔥🏹 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/V1oKO0fZcF — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 3, 2024

34 presenze con 3 gol e 5 assist vincenti, tra campionato e coppe, con l’Al-Nassr. Un bottino di tutto rispetto. Ma adesso l’ex calciatore dell’Inter è chiamato a vivere una nuova intrigante sfida, in Brasile. La firma col Botafogo è ufficiale per lui nato calcisticamente tra Juventude e Gremio.