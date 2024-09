Esclusione eccellente a Monza: Inzaghi pronto a rivoluzionare l’Inter

Una decisione pazzesca quella di Simone Inzaghi, pronto a ribaltare l’Inter in vista della sfida di campionato contro il Monza

7 punti in tre gare ed un cambio di marcia che sta sicuramente convincendo i tifosi nerazzurri. Dopo lo stentato pari contro il Genoa l’Inter non vuole fermarsi più. 2-0 al Lecce, poker servito all’Atalanta di Gasperini. Una forza, soprattutto in fase offensiva, impressionante.

Con la seconda stella cucita sul petto ed un’annata alle spalle praticamente perfetta, Simone Inzaghi è consapevole di avere a disposizione un gruppo vincente, in grado di competere per ogni competizione. Ripetersi in Serie A non sarà facile ma è evidente come la ‘Beneamata’ sia la squadra favorita, quella da battere: Juventus e Napoli sono avvisate. Ad ogni modo la sosta per gli impegni delle nazionali è arrivata probabilmente non proprio nel momento migliore per i campioni d’Italia che stavano ingranando la marcia giusta. L’imminente impegno in casa del Monza sarà certamente un banco di prova importante per i nerazzurri che dovranno proseguire nel dare continuità alle ultime buone prestazioni.

A tal proposito il tecnico di Piacenza è già chiamato a fare delle scelte importanti, visto che nel prossimo futuro i nerazzurri avranno delle partite decisamente impegnative. Dopo la squadra di Nesta, infatti, sarà il tempo di Manchester City in Champions League e poi il Milan, per il primo Derby della Madonnina della stagione. In tal senso in vista proprio del match di scena allo U-Power Stadium, Simone Inzaghi avrebbe in serbo una sorpresa nella formazione iniziale: tra gli undici titolari potrebbe mancare un big.

Inter, sorpresa verso Monza: il big non giocherà

Il turnover, a maggior ragione dopo l’importante campagna acquisti portata avanti durante l’estate, sarà fondamentale per l’Inter. Inzaghi vuole che la rosa mantenga a lungo la giusta freschezza atletica e così contro i biancorossi un pilastro importantissimo potrebbe riposare.

Si parla di Marcus Thuram che, recentemente, ha trascinato l’Inter a suon di gol. Un acquisto capolavoro di Marotta che, un anno fa, lo portò alla Pinetina a zero nonostante la concorrenza del Milan. Adesso Marcus, legatissimo all’Inter, è una pedina semplicemente insostituibile. In vista del big match contro il Manchester City, però, il figlio di Lilian potrebbe riposare e lasciare spazio a Taremi che dovrebbe a questo punto affiancare capitan Lautaro dal 1′.

Una scelta logica, per evitare imprevisti ed infortuni, in uno dei momenti già importanti dell’anno. Chi ben comincia è a metà dell’opera e così fornire una grande prestazione coi Citizens, con Thuram in campo, sembra essere la priorità per il tecnico nerazzurro. Il nazionale francese fino a questo momento ha segnato già 4 reti, con 2 assist vincenti, in appena 3 presenze con la maglia dell’Inter.