La grande svolta di Oaktree: cede subito più del 99% delle quote

Ceduta la quasi totalità delle quote societarie di Banca Progetto da parte di BPL HoldCo, società gestita da Oaktree Capital Management, a Centerbridge Partners

Trascorsi diversi mesi dall’insediamento di Oaktree nell’organigramma societario dell’Inter in qualità di nuova proprietà, a seguito del forfait forzato della famiglia Zhang ormai impossibilitata a rientrare dal debito maturato nei confronti del fondo statunitense, l’Inter naviga in una posizione di lento ma costante rinvigorimento.

Merito dei piani d’azione condivisi sia dai piani alti della proprietà che dagli storici promotori del vincente cammino nerazzurro degli ultimi anni, dal presidente Giuseppe Marotta passando per il CEO Corporate, Alessandro Antonello. La visione ad ampio spettro di Oaktree tocca punti essenziali della crescita del brand a livello internazionale e si cercherà di investire anche in mercati non strettamente legati al mondo calcistico, al fine di espandere l’esperienza di connessione dei tifosi appassionati dell’Inter ed apportare nelle casse societarie importanti introiti derivanti da partnership estere.

Al di fuori dell’ambiente nerazzurro, poi, l’impegno di Oaktree è continuo in ogni ambito finanziario. Perché del resto, il fondo non si occupa soltanto di sport. Ne è la dimostrazione l’ultima operazione in uscita, per restare in termini calcistici, operata dal colosso statunitense legata alla cessione della quasi totalità delle quote societarie di Banca Progetto, leader in Italia nella presentazione di prodotti adeguati per le piccole e medie imprese.

Banca Progetto ceduta da Oaktree, utili importanti e soddisfazione raggiunta

Trattasi del passaggio del 99,82% delle quote, si legge nel comunicato ufficiale diramata dall’istituto, formalizzato da BPL HoldCo, detenuta per l’appunto dal gruppo Oaktree, nei confronti di Centerbridge Partners.

Tale accordo segue un incremento considerevole degli utili netti per la realtà italiana del settore e ciò che ne conseguirà sarà soltanto frutto del grande lavoro svolto in questa prima fase di vita di Banca Progetto grazie al supporto diretto ed incisivo di Oaktree. Anche il CEO, Paolo Fiorentino, ha espresso la propria soddisfazione per i risultati raggiunti grazie alla precedente partnership col fondo statunitense ed apre con entusiasmo il capitolo successivo della propria giovane storia finanziaria. Un affare che lascia presagire la bontà degli impegni presi da parte del fondo nei confronti di tutte le società finite sotto il proprio controllo amministrativo negli ultimi anni. Quasi fosse sempre sinonimo di crescita esponenziale. Segnale positivo anche per l’Inter.