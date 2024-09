Lautaro Martinez e la grande sfida per il Pallone d’Oro: “Lo merito”

Lautaro Martinez è stato inserito nella lista dei trenta candidati al Pallone d’Oro di quest’anno: l’annuncio del capitano dell’Inter

La scorsa stagione è stata assolutamente magica per l’Inter, ma lo è stata anche di più per Lautaro Martinez. Il bomber argentino si è tolto la soddisfazione di alzare al cielo, da capitano, lo scudetto e mettere un punto importante sulla storia del club nerazzurro con la seconda stella, ora cucita sul petto dei calciatori ogni volta che scendono in campo.

Inoltre, si è laureato capocannoniere segnando con una regolarità mostruosa per gran parte dell’anno, prendendosi una pausa solo nel finale di stagione, quando ormai la capolista era già molto ben avviata verso la conquista del titolo. Non solo, perché anche con la maglia dell’Argentina le cose sono andate decisamente bene, pure meglio delle aspettative iniziali.

Il Toro è stato, anche in quel caso, capocannoniere della Copa America, trascinando i suoi al successo nella competizione e confermando di essere un simbolo del presente e del futuro dell’Albiceleste, capace di raccogliere, anche se con caratteristiche diverse, l’eredità di Lionel Messi. Di diritto, il nerazzurro è stato inserito nella lista dei candidati al Pallone d’Oro e nelle ultime ore si è esposto proprio su quest’argomento.

Lautaro Martinez e la candidatura al Pallone d’Oro: il suo annuncio non lascia più dubbi

“Per la stagione che ho giocato, merito di essere dove sono. Ho lavorato duramente e sofferto molto negli anni precedenti. È la seconda volta di fila che partecipo a questa cerimonia, penso di essere pronto per questo”, con queste parole ai microfoni di ‘TNT Sports’, il Toro non lascia dubbi e zittisce anche i suoi detrattori.

Crediamo difficile che l’argentino possa classificarsi ai primissimi posti. È vero che dopo 20 anni non ci sono più di mezzo Cristiano Ronaldo e Messi, ma tra Rodri, Vinicius, Bellingham e Kroos, è veramente difficile spuntarla.

"POR LA TEMPORADA QUE HICE MEREZCO ESTAR DONDE ESTOY" 🎙️ Lautaro Martínez sobre estar entre los 30 nominados al Balón de Oro. Merecido, Toro 🐂👏🏼

Essere tra i primi trenta calciatori al mondo è comunque un riconoscimento molto importante e sì, Lautaro se lo merita tutto per ciò che è riuscito a fare con la maglia dell’Inter e quella dell’Argentina. La speranza è che nel prossimo futuro riesca a fare ancora meglio, magari con un grande percorso nella coppa dalle grandi orecchie.