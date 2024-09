L’Inter osserva un grande talento: è il futuro del calcio italiano

L’Inter si proietta al futuro e guarda con attenzione un talento del calcio italiano. Il giocatore presto potrebbe vestirsi in nerazzurro

Il calciomercato si è concluso ormai da qualche giorno, ma in casa Inter non ci si ferma e si guarda con attenzione al futuro. I nerazzurri osservano da vicino un grande talento che si preannuncia ad essere il futuro del calcio italiano. Le premesse ci sono tutte, ora tocca a lui rispettarle e dare vita ad una carriera importante.

Intanto da parte dell’Inter la decisione di osservarlo da vicino per capire tutti i miglioramenti. Il giocatore si sposa alla perfezione con la linea decisa da Oaktree per quanto riguarda i giovani futuribili e di assoluta qualità. Per il momento il lavoro è quello di guardare le prestazioni e iniziare a fare le valutazioni. Poi nella seconda parte di stagione si inizierà a capire se portarlo alla corte di Simone Inzaghi oppure fare una esperienza ancora differente.

Calciomercato Inter: nuova idea per l’attacco, i dettagli

Giovani e futuribili. È questa l’indicazione data da Oaktree per le prossime sessioni di calciomercato dell’Inter e i nerazzurri si stanno già muovendo. I primi giocatori di talento sono arrivati già in queste settimane, ma non è assolutamente finita qui. Si continuerà a lavorare per individuare i giocatori giusti da dare a Simone Inzaghi e uno potrebbe essere già in casa.

Francesco Pio Esposito sta dimostrando tutta la sua qualità e non è da escludere che l’Inter possa farci un pensierino per la prossima stagione. Il giocatore nella sua ultima uscita con l’Under 21 ha realizzato quattro reti contro San Marino dando continuità a quanto visto con lo Spezia dove ha realizzato un gol in quattro partite. Da sottolineare che l’attaccante è un classe 2005 e sta trovando spazio con la Nazionale guidata da Nicolato nonostante il ciclo riguardi i 2002. Quindi tre anni in meno, ma già un punto di riferimento per gli azzurrini.

E l’Inter? I nerazzurri osservano, al momento, da lontano. Il giocatore è in prestito allo Spezia e l’esperienza con i liguri gli consentirà di proseguire il percorso di crescita. Alla fine di questa stagione saranno fatte tutte le valutazioni del caso e non è da escludere che si possa decidere di confermarlo per completare il reparto offensivo. Di certo il talento non manca e il futuro è dalla sua parte. Poi, come accade in questi casi, l’ultima parola spetta al campo.