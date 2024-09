Inter, ufficiale la firma: colpo super in difesa

Colpo in difesa per l’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato il nuovo acquisto con un comunicato. L’accordo è pluriennale

Una pausa per le Nazionali anomala quella in corso per mister Inzaghi. A differenza di altre, stavolta l’allenatore nerazzurro ha a disposizione alcuni dei titolari non convocati per gli impegni di Nations League e Qualificazioni ai Mondiali.

Sebbene gli allenamenti proseguano a ranghi ridotti, sono presenti, infatti, al Konami Center di Appiano Gentile anche Sommer, Pavard, Acerbi, Darmian oltre a Barella che tornerà a disposizione la prossima settimana dopo l’operazione subita al setto nasale, già programmata in precedenza. Tra i 15 presenti c’è anche Tomas Palacios, nuovo acquisto dell’Inter, ufficializzato nell’ultimo giorno di mercato.

Ad Appiano Gentile si stanno allenando anche le ragazze dell’Inter Women. Anche per loro un weekend di pausa con il campionato che riprenderà tra il 14 e 15 settembre dopo la prima giornata trionfale per le ragazze di Piovani, vincitrici per 5-0 contro la Sampdoria.

Inter, ufficiale l’acquisto in difesa: ha firmato fino al 2027

Nel match della seconda giornata contro il Napoli, Piovani avrà a disposizione un nuovo rinforzo ovvero il difensore francese Hillary Diaz, acquistata dal Bordeaux a titolo definitivo con un contratto fino al 2027. Classe 2004 e nazionale transalpina nella rappresentativa Under 20, la Diaz, nella prima intervista da calciatrice nerazzurra rilasciata a Inter TV, si è detta entusiasta dell’arrivo in Serie A.

“Volevo un grande club europeo – ha ribadito la Diaz – e non vedo l’ora di cominciare con questa squadra. Sono molto entusiasta.” Nel prosieguo dell’intervista, la neo interista ha anche spiegato qual è il suo ruolo e come lo interpreta tecnicamente.

“Mi sento a mio agio con la palla al piede. Sono una giocatrice che vuole sempre la palla. Sono centrocampista e centrale difensiva. Questo è il mio modo di essere e giocare“, ha proseguito Hillary. Una calciatrice, dunque, poliedrica che può senz’altra essere utile a mister Piovani che ha già schierato, contro la Sampdoria, anche l’altro nuovo acquisto ovvero Jasmin Mansaray, difensore finlandese prelevata dall’HJK Helsinki. Nelle scorse ore, invece, è arrivato il rinnovo fino al 2027 dell’attaccante Elisa Polli.

Alla ripresa, dopo il citato match contro il Napoli, l’Inter Women avrà subito il primo big match stagione ovvero il Derby di andata con il Milan. Il settembre delle nerazzurre si concluderà con la trasferta di Sassuolo. A seguire, altra sfida importantissima per l’Inter, a inizio ottobre, contro la Roma campione d’Italia in carica.