Inzaghi ha una doppia alternativa: cambia l’avventura di Zielinski all’Inter

L’avventura di Piotr Zielinski con la maglia dell’Inter potrebbe subire una svolta improvvisa: Simone Inzaghi ora ha una doppia alternativa

In un’estate che non ha portato grandi colpo in casa Inter, il valore di un acquisto come Piotr Zielinski a parametro zero sta prendendo sempre più importanza. Il centrocampista polacco non è ancora stato schierato in partite ufficiali da Simone Inzaghi, ma ha grande qualità, che gli sarà molto utile per imporsi agli ordini del tecnico di Piacenza.

Il centrocampista piace molto all’allenatore e già contro il Monza potrebbe scattare la sua ora, con la necessità di far riposare alcuni big in vista della prima giornata di Champions League. Nella pausa per le nazionali, però, è arrivata una grande novità per l’ex Napoli.

La mezzala, infatti, è stata schierata nel ruolo di regista basso, che non è proprio il suo per caratteristiche, ma in cui ha giocato comunque parecchio bene. La sua prestazione fa riflettere anche Inzaghi.

Inzaghi ha una nuova alternativa come regista: occhio a Zielinski

Zielinski ha buona visione di gioco e qualità al passaggio e al tiro, per cui non è impossibile immaginare per lui un percorso simile a quello di Hakan Calhanoglu, anche se ha da fare i conti anche con la concorrenza di Asllani.

Il polacco parte inizialmente come principale alternativa a Mkhitaryan, che deve riposare di più in questa stagione. L’armeno non potrà giocarle tutte e poter scegliere uno come il polacco in quel ruolo potrebbe essere molto importante.

Non è da escludere una possibilità molto interessante come il 3-4-1-2, con Zielinski che potrebbe avanzare nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte e sfruttare così le sue qualità al tiro e all’assist che spesso ha messo in evidenza in terra campana. La sua duttilità potrebbe garantirgli un minutaggio molto più alto nel prossimo futuro.