Bijol all’Inter, arriva l’annuncio del dirigente: c’è già la data per chiudere

Jaka Bijol è già un uomo parecchio importante sul calciomercato, con l’Inter che è interessata alle sue prestazioni: spunta la data per chiudere

L’Inter sarà costretta a una profonda ristrutturazione in difesa nella prossima stagione. Francesco Acerbi e Stefan de Vrij vedranno scadere il loro contratto a giugno 2025 e, se non dovessero esserci novità, lasceranno i nerazzurri dopo diverse stagioni positive insieme.

Il loro addio porterà un risparmio importante sul monte ingaggi, ma soprattutto dovrà far arrivare ad Appiano Gentile almeno due nuovi calciatori in grado di sostituirli, possibilmente talenti di prospettiva. Uno di questi è di sicuro Jaka Bijol, su cui i fari dell’Inter sono accesi da tempo e con i nerazzurri che potrebbero tentare l’affondo decisivo per la prossima estate. Un dirigente dell’Udinese, con cui ha iniziato alla grande la nuova stagione, ha chiarito il suo futuro.

Dt Udinese sull’arrivo di Bijol all’Inter: “Non si fa a gennaio”

“Un giocatore di questo calibro non si cede a gennaio, per cui gli diremo di aspettare”, con queste parole al ‘Messaggero Veneto’ il Dt dell’Udinese, Gianluca Nani ha fatto il punto della situazione sulla possibile partenza di Bijol, su cui si sono già attivati i radar di parecchi club oltre all’Inter. Ciò implica che ci vorrà almeno giugno per la fumata bianca, anche se la trattativa potrebbe essere impostata da prima.

Sulla mancata cessione durante il passato calciomercato estivo, Nani ha dichiarato: “È stato facile trattenerlo, perché lo valutiamo molto di più delle cifre che ci offrivano. È un difensore da top club di Premier League o da prime tre del campionato italiano“, e non gli si può dare torto viste le prestazioni che il centrale sta garantendo ai friulani.