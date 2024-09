Inter-Milan, esclusione pazzesca in vista del derby: andrà in panchina

Gli allenatori dei due club meneghini già preparano le loro mosse in vista del derby del 22 settembre: c’è l’esclusione che non ti aspetti

Per la classifica, ma non solo. Per riprendersi, almeno per una domenica, la supremazia in città, dopo che le ultime sei stracittadine giocate tra campionato e Champions League hanno sempre arriso ai colori nerazzurri, talvolta anche con risultati roboanti. Ed umilianti per la tifoseria rossonera.

Non sara un derby qualunque, in particolar modo per il Milan, quello che il 22 settembre, coi Campioni d’Italia nelle vesti di padroni di casa, vedrà le due formazioni meneghine sfidarsi sul prato di San Siro. Pur mancando ancora una giornata di campionato – e soprattutto l’esordio nella nuova Champions – all’appuntamento più atteso in città, in casa rossonera non si pensa ad altro.

C’è da lavare l’onta dell’ultimo anno e mezzo: un periodo come detto contraddistinto dai trionfi in serie di Simone Inzaghi su Stefano Pioli. Ora che sulla panchina del Diavolo c’è Paulo Fonseca, dalle parti di Milanello si spera di invertire la tendenza dei derby quanto prima. Anche perché la classifica, dopo tre giornate, vede il Milan già in ritardo di 5 lunghezze rispetto alla Beneamata.

Ecco che allora il tecnico portoghese, conscio della doppia importanza del derby, sta già prendendo delle decisioni importanti in vista della gara attesa da tutta la città.

Fonseca e il turnover ragionato: va fuori nella gara col Venezia

Forse memore di ciò che accadde lo scorso anno, quando dopo la sosta per le nazionali di inizio ottobre il Milan iniziò ad inanellare una serie di risultati negativi che crearono il primo gap dall’allora coppia di testa formata da Inter e Juve, il portoghese vuole dare un segnale di discontinuità rispetto al passato.

Chi, come Christian Pulisic, tornerà in Italia solo poco più di 48 ore prima della gara di campionato col Venezia del 14 settembre, finirà in panchina. L’ex tecnico della Roma non vuole correre rischi di affaticamenti, con conseguente moltiplicazione del rischio infortuni. Oltretutto, come già accennato in precedenza, c’è anche un gravoso impegno europeo prima del derby della Madonnina.

Se l’Inter farà visita ai campioni di tutto del Manchester City per una rivincita della finale di Champions persa ad Istanbul nel 2023, i rossoneri ospiteranno a San Siro il temibilissimo Liverpool di Arne Slot.

C’è da aggiungere, relativamente alla decisione di Fonseca di far riposare l’ex Chelsea nella gara di campionato contro i lagunari, che anche il suo naturale sostituto nel ruolo, Samuel Chuwkueze, tornerà in Italia nello stesso giorno di Bennacer, Reijnders, Musah e dello stesso americano.