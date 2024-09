Una Big prende Arnautovic per 3 milioni, operazione lampo

L’attaccante austriaco, accostato a vari club anche durante l’estate, potrebbe lasciare Milano nei prossimi giorni: c’è l’offerta

Avrebbe voluto spaccare il mondo, ma finora non ci è riuscito. Avrebbe voluto lasciare un segno diverso rispetto a quanto fatto nella sua prima esperienza all’Inter, nella stagione poi conclusasi col Triplete, quando scese in campo solamente in tre occasioni – ma mai in Champions – in tutta la stagione. Finora, dopo un anno e spiccioli dal suo tanto atteso ritorno in nerazzurro, la missione può dirsi fallita.

Non è stato nemmeno particolarmente fortunato, Marko Arnautovic, nella pur fortunata, in termini di successi di squadra, scorsa annata del club nerazzurro. Chiuso dall’intoccabile coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, l’austriaco è stato chiamato al difficile compito di non far rimpiangere i due una volta che uno si fosse assentato per infortuni, squalifiche, turnover o quant’altro.

La produzione offensiva dell’ex Werder Brema – 7 gol totali in 34 apparizioni stagionali, molte delle quali con un minutaggio davvero esiguo – è stata talvolta un problema per il grande numero di facili occasioni da gol mancate sotto porta. Basti pensare che ad un certo punto della stagione il pubblico di San Siro ha tramutato i primi fischi piovuti sull’attaccante all’ennesima occasione divorata, in applausi di incoraggiamento per dare coraggio ad un giocatore in evidente confusione mentale.

Sarà stata l’eccessiva pressione, sarà stato il precoce infortunio rimediato dopo poche giornate che lo ha messo ko per diverse settimane con conseguente voglia di strafare una volta tornato in campo, ma resta il fatto che il classe ’89 ha deluso le attese.

Per tutta l’estate si è dunque discusso, dopo il riscatto obbligatorio ad 8 milioni scattato dopo gli accordi col Bologna dell’estate precedente, dell’opportunità di fare a meno di lui. Di cederlo per poi reinvestire i profitti su un altro attaccante che meglio avrebbe fatto, nelle convinzioni di parte della dirigenza e della piazza, di lui nel compito di dare respiro alla Thu-La.

Arnautovic, cessione last minute: lo vogliono in Russia

Per tutta la sessione di mercato conclusasi il 30 agosto, il nome di Arnautovic è stato accostato sia a club stranieri che a società italiane. L’ultima indiscrezione lo avrebbe voluto approdare al Genoa in un’operazione che, per quanto slegata dal desiderato arrivo a Milano di Albert Gudmundsson – inseguito dai nerazzurri tutta l’estate e poi finito alla Fiorentina – avrebbe garantito all’austriaco un posto da titolare in un club di media classifica. Nulla da fare. Anche l’ingaggio da 3,5 milioni netti al’anno non ha certo creato la fila di pretendenti per un attaccante che è alla soglia dei 35 anni.

Rimasto a Milano, l’ex West Ham ha iniziato la nuova stagione come aveva concluso la precedente: sprecando sotto porta anche a causa della solita poca dose di fortuna. Nonostante nei maggiori campionati europei il mercato sia chiuso, si starebbe però aprendo una nuova possibilità per il giocatore.

Lo Zenit San Pietroburgo, approfittando della chiusura delle contrattazioni fissata al 12 settembre, sarebbe disposta a mettere sul piatto 3 milioni per assicurarsi il calciatore. Il quale, giova ricordarlo, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Chissà che Marotta non faccia davvero un pensierino ad una cessione ormai non più inaspettata ma che potrebbe far risparmiare un discreto gruzzolo alle casse del club.