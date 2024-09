65 milioni per la firma di Bastoni, addio Inter: destinazione super

Alessandro Bastoni può lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo: il top club ha già pronta una grande offerta

Genoa, Lecce e Atalanta. 8 gol fatti, 2 subiti e 7 punti in classifica. L’inizio di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi è decisamente positivo ed in vista dei prossimi impegni il tecnico piacentino ha tutta l’intenzione di spingere i suoi a ripetersi contro Monza, Manchester City e Milan.

Un momento più che positivo che i nerazzurri, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, dovranno sfruttare appieno. Ad ogni modo non c’è solo il calcio giocato a tenere banco in casa Inter: Marotta non ha mai smesso di lavorare in ottica mercato, con diverse idee già pronte sul tavolo con l’arrivo dell’anno nuovo.

Una di queste potrebbe riguardare Bastoni, per il mese di giugno, come possibile grande sacrificato del 2025: ma andiamo con ordine. Uno dei nodi più spinosi che il presidente nerazzurro dovrà sciogliere nei prossimi mesi riguarda proprio la difesa.

Un reparto che a fine stagione, con ogni probabilità, perderà Stefan de Vrij e Francesco Acerbi a parametro zero. I due centrali sono in scadenza il 30 giugno 2025 e per il momento la sensazione è che da Viale della Liberazione non vi sia troppo margine per puntare al prolungamento.

Una vera e propria rivoluzione alla retroguardia che rischia di guardare anche il diamante più prezioso, il vero pilastro su cui l’Inter ha fondato i successi degli ultimi anni: Alessandro Bastoni. Per l’ex atalantino è infatti in arrivo una proposta davvero allettante che rischia di mettere in seria difficoltà Marotta.

Bastoni, assalto da 65 milioni: l’Inter potrebbe vacillare

Non è un mistero che nel corso degli ultimi anni il 25enne di Casalmaggiore, anche con l’Italia, abbia dimostrato di essere uno dei centrali più forti e affidabili del panorama europeo. Così le società interessate a Bastoni, sotto contratto con l’Inter fino al 2028, si sono moltiplicate.

Pep Guardiola non ha mai nascosto la sua stima per il ragazzo, considerandolo un potenziale grande acquisto per il Manchester City. Ma il club che sembrerebbe poter fare passi da gigante per la firma di Bastoni è un altro: il Bayern Monaco. I tedeschi sono alla ricerca di un centrale di livello internazionale e il campione nerazzurro sembrerebbe ritrovarsi in cima alla lista per la prossima stagione. A tal proposito i bavaresi sembrerebbero disposti ad un grosso sacrificio economico.

65 milioni di euro che l’Inter potrebbe far fatica a rifiutare, visto che Bastoni ne è costati la metà circa sette anni fa. Nel suo ultimo anno in nerazzurro, chiuso con la conquista della seconda stella, il classe ’99 è stato indispensabile: per lui 37 presenze con 1 gol e ben 4 assist vincenti.