Doppia firma in arrivo: Commisso batte anche l’Inter

La Fiorentina mette a punto due rinnovi di contratto per Kouame e Comuzzo, entrambi piacenti all’Inter sul mercato. Così Commisso sbarra la strada ai rivali nerazzurri

Le operazioni in entrata concluse dalla dirigenza dell’Inter nell’arco dei mesi estivi sono state frutto di un intenso lavoro che avrebbe dovuto giovare a Simone Inzaghi nella costruzione del nuovo organico, per l’imminente stagione sportiva. Così è stato.

La formazione nerazzurra, rinnovata soltanto in minima parte senza la necessità di stravolgere nulla di quanto già visto e consolidato, ha quindi accolto quattro nuovi volti. Di cui due, come noto, prelevati a parametro zero. Complessivamente l’organico a disposizione del tecnico piacentino può dunque dirsi completo in ogni sua parte anche se da qui al prossimo anno verranno seguiti da vicino altri calciatori sparsi in giro per l’Europa, perché è prevista qualche ulteriore limatura soprattutto se Marko Arnautovic, Joaquin Correa, Denzel Dumfries, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij dovessero abbandonare il progetto.

Nello specifico, la dirigenza tiene d’occhio sempre volti giovani e di prospettiva. Qualcuno da poter inserire gradualmente negli schemi tattici e perché no capace di far fruttare anche una discreta plusvalenza nel corso degli anni, laddove dovessero sussistere le condizioni per una rivendita immediata. A tal proposito ci sarebbero già dei nomi su cui si ipotizza che l’Inter possa investire in futuro o su cui avrebbe potuto investire. Utilizzo del condizionale passato reso obbligatorio dal fatto che un club come la Fiorentina, gestito da un certo Rocco Commisso, è particolarmente attento alle proprie risorse e non è preda facile delle altre big.

Kouame e Comuzzo verso il rinnovo con la Fiorentina, niente da fare per l’Inter

Tra le file dell’organico di Raffaele Palladino, infatti, ci sono sia Christian Kouame che Pietro Comuzzo. Due astri nascenti che hanno stuzzicato l’interesse dell’Inter già dallo scorso anno.

Al fine di difendere i propri interessi, la dirigenza viola sarebbe pronta a blindare i due a mezzo di rinnovi di contratto appositamente studiati. Così facendo, le strade di un approccio conoscitivo con l’Inter verrebbero definitivamente chiuse. L’attaccante è deciso a prolungare la propria avventura dopo che lo scorso anno aveva deciso di estendere in forma automatica il vecchio contratto di un’altra stagione, fino a giugno 2025. I nuovi termini parlerebbero di 2027, con un innalzamento d’ingaggio rispetto alle condizioni precedenti. Quanto al difensore italiano, invece, titolarissimo di Palladino nelle prime uscite stagionali, dovrebbe legarsi ancora alla causa fiorentina fino al giugno del 2028.