Frattesi show in Nazionale, rispunta la Juventus: operazione senza senso

Assoluto protagonista del nuovo corso azzurro, Frattesi lancia un messaggio preciso a Inzaghi. La Juve e la risposta dell’Inter

Ancora lui, Davide Frattesi. La mezz’ala dell’Inter è il simbolo della rinascita dell’Italia di Luciano Spalletti. Decisivo venersì scorso in casa della Francia, decisivo ieri contro Israele, il classe ’99 ha sfruttato al massimo l’assenza del compagno interista Barella (out per l’operazione al setto nasale), ritagliandosi un ruolo di assoluto protagonista nel nuovo corso della Nazionale azzurra.

Spalletti non poteva fare altro che tesserne le lodi nella conferenza stampa successiva alla vittoria contro Israele, nel match valevole per la seconda giornata di Nations League: “Anche quando non si vede dentro le azioni, Frattesi fa un importante volume di lavoro aiutando sempre la squadra e permettendole di essere in superiorità. Ha qualità di inserimento e si fa trovare sempre al posto giusto, per noi è un calciatore importantissimo”.

Con queste due grandi prestazioni con la maglia dell’Italia, Frattesi lancia un messaggio forte e chiaro a Simone Inzaghi. Del tipo, ‘merito più spazio’. In sostanza una maggiore considerazione per quanto riguarda l’undici titolare che ha chiesto tramite il suo agente, Beppe Riso, all’inizio dell’estate scorsa.

Dal prossimo weekend comincerà il tour de force tra campionato e Champions, per cui Frattesi verrà – almeno in parte – ‘accontentato’ trovando più volte posto nell’undici di partenza. Già domenica col Monza, dopo tre panchine consecutive nelle prime tre di Serie A (ha giocato 53′ in tutto da subentrante) potrebbe partire dal 1′, al posto proprio di Barella.

Anche la Juventus si è mossa per Frattesi, ma per l’Inter era (ed è) incedibile

Se l’Inter avesse voluto, Frattesi sarebbe andato via nel calciomercato che si è da poco concluso. Il 24enne romano era uno dei nomi cerchiati in rosso da De Rossi, ma la Roma (dove è cresciuto) difficilmente avrebbe avuto la forza economica per un affare così dispendioso, considerato che il club di viale della Liberazione ha da poco investito più di 30 milioni per il cartellino.

Sempre a proposito di Frattesi, stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha citato pure la Juventus, fattasi realmente avanti in estate non andando però oltre un semplice sondaggio. Ma l’Inter è stata chiara e ancor più netta coi bianconeri: è incedibile. Del resto quella con Giuntoli, cioè con l’acerrima nemica nonché una rivale diretta per lo Scudetto, sarebbe stata davvero un’operazione senza senso. Un autogol al novantesimo.