Marotta e l’affare a centrocampo in Serie A: “Fatta con l’Inter”

Si è parlato a lungo di un possibile grande colpo di calciomercato per l’Inter a centrocampo: la verità sull’affare e l’ultimo annuncio

Tanto fumo e niente arrosto: è un proverbio che vale spesso sul calciomercato, soprattutto laddove ci sono trattative che durano molto tempo, ma che alla fine, per vari motivi, non arrivano alla fumata bianca. È stato questo il caso di Tanner Tessmann all’Inter, un mediano di qualità e fisico che Marotta e Ausilio avevano identificato come un obiettivo importante già dal mese di giugno, un nome caldo per il futuro su cui avrebbero voluto puntare.

E l’hanno fatto, visto che hanno impostato la trattativa con il Venezia e si è arrivati al punto in cui mancavano quasi solo le visite mediche e la firma del calciatore. Poi, però, tutto si è inceppato e l’affare è definitivamente saltato, tanto che il mediano è rimasto bloccato in Veneto fino alle ultime battute di calciomercato, praticamente da separato in casa, prima di trasferirsi al Liione.

Il calcio è veloce e si tratta ormai di una storia vecchia della scorsa estate. Inzaghi è assolutamente contento del reparto che ha a disposizione e che ha potuto rinforzare anche con l’arrivo di Piotr Zielinski, che conosce molto bene la Serie A e che sarà parecchio utile alla causa. C’è chi, però, è tornato con forza sull’argomento nelle ultime ore.

Il Ds Antonello torna sull’affare Tessmann-Inter: era praticamente fatta

Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonello, ha parlato in conferenza stampa del possibile trasferimento di Tessmann all’Inter e del naufragio della trattativa che doveva portare il gioiello in nerazzurro. Le sue dichiarazioni hanno lasciato in molti a bocca aperta nelle ultime ore.

“Sono contento anche per la società, c’era timore perché era in scadenza di contratto“, ha iniziato. E ha anche sottolineato che il ragazzo aveva comunicato al club neopromosso di voler continuare la sua carriera altrove, ma non aveva mai chiarito se si trattasse di un addio a scadenza di contratto.

E poi ha rivelato: “Avevamo chiuso con l’Inter. La Fiorentina? Con l’Inter si era molto più avanti”. Il ragazzo, quindi, ha avuto molte chance di vestire la maglia del club campione d’Italia, ma ha scelto un percorso di carriera diverso. Ora il Lione non naviga in buone acque in classifica, ma lui spera di risollevarlo il prima possibile. E soprattutto, spera di non pentirsi.