Pronto il colpo Acerbi a zero, affare a sorpresa in Serie A

L’esperto difensore nerazzurro, titolare inamovibile nello scacchiere di Inzaghi, cambierà aria alla fine di questa stagione

Ad un altro giocatore sarebbero tremate le gambe. Un altro professionista forse avrebbe detto ‘No grazie, mi cerco un’altra destinazione’. Lui no. Lui che nel 2013 aveva scoperto di avere un tumore ai testicoli, e che aveva lottato con successo contro la malattia tornando più forte di prima, non avrebbe mai potuto spaventarsi di fronte allo scetticismo che la piazza aveva manifestato al suo arrivo a Milano, nel settembre del 2022.

Francesco Acerbi, scorza dura e tanta gavetta fatta prima del salto di qualità fatto nel quadriennio alla Lazio tra il 2018 e il 2022, ha conquistato davvero tutti. Voluto fortemente dal tecnico Simone Inzaghi, che già lo aveva allenato con successo nella comune esperienza nel club capitolino, il nativo di Vizzolo Predabissi non ci ha messo molto per rispondere ‘presente’ alle sollecitazioni di una piazza esigente e competitiva come quella meneghina.

Diventato quasi subito titolare in un’annata che comunque avrebbe poi visto l’Inter, specialmente nelle prime settimane dell’anno, soffrire non poco in difesa, l’ex Sassuolo non ha mai sfigurato, risultando quasi sempre tra i migliori in campo. Oltre che implacabile marcatore sul centravanti avversario, come accadde perfino con lo spauracchio Erling Haaland nella sfortunata finale di Champions League ad Istanbul.

Titolare di un contratto in scadenza a giugno del 2025, Acerbi l’anno prossimo andrà per le 37 primavere: davvero tante, forse troppe, per pensare di continuare ad altissimi livelli in un club ambizioso come l’Inter.

Acerbi ai saluti: due club di A sulle sue tracce

Sebbene allo stato attuale il nazionale azzurro sia ancora affidabilissimo, il conto presentato dalla carta d’identità spaventa un po’ la dirigenza nerazzurra. Anche l’entourage del difensore sa bene che strappare un prolungamento di contratto sarebbe impresa titanica, e allora ecco che due club di A, fiutando la possibile occasione, si starebbero già muovendo per tesserare il calciatore a fine anno senza pagare i costi del cartellino.

Parma e Genoa sono le società finora maggiormente interessate alle prestazioni del veterano, che potrebbe chiudere la carriera nel massimo campionato investito di una responsabilità che, se non paragonabile a quella assunta nella Beneamata, gli consentirebbe di mantenersi attivo ad alti livelli.

Sebbene non sia totalmente da escludere un rinnovo a sorpresa che, forse anche per ‘riconoscenza’, Marotta potrebbe proporre al giocatore, la sensazione è che a fine anno le strade dell’Inter e di Acerbi si separeranno. Con tanti ringraziamenti per un professionista che, arrivato in punta di piedi e con la scomoda etichetta di ‘protetto’ di Simone Inzaghi, è diventato un pilastro della squadra nerazzurra.