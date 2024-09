Uno a gennaio e gli altri in estate: l’Inter prende cinque Nazionali

Il calciomercato dell’Inter è pronto ad infiammarsi: la rivelazione di mercato è pazzesca, Marotta scatenato tra gennaio e giugno

Il mercato non dorme mai e infatti Beppe Marotta ha già in mente le prossime mosse per potenziare il gruppo di Simone Inzaghi. L’Inter, a questo punto, potrebbe consolidare lo zoccolo duro italiano.

Frattesi e Dimarco stanno trascinando la Nazionale di Spalletti a prestazioni sempre più convincenti, finendo per essere decisivi sotto rete. A questo punto iniziano a spuntare delle potenziali trattative per il 2025 – tra gennaio e giugno – che farebbero certamente felici i tifosi nerazzurri.

Il futuro dell’Inter di Simone Inzaghi può quindi essere decisamente a tinte azzurre. Marotta non ha mai nascosto il suo apprezzamento per i calciatori italiani, tant’è che al momento nell’undici dei campioni d’Italia sono diverse le pedine protagoniste con la Nazionale di Luciano Spalletti.

A tal proposito, dunque, il trend potrebbe andare avanti da qui ai prossimi mesi, con diverse possibilità che riguarderanno il calciomercato dei campioni d’Italia in carica. La rivelazione di ‘Calciomercato.it’ è arrivata nelle scorse ore, con una serie di nomi che piacciono non poco alla dirigenza di Viale della Liberazione e che già nel 2025 – tra gennaio e giugno – potrebbero finire per approdare ad Appiano Gentile.

Inter all’italiana: ecco cinque azzurri

Occhio in primis, per la riapertura della sessione invernale di mercato, ad un vecchio pallino di Marotta già vicino ai colori nerazzurri negli ultimi giorni di agosto. Si parla di Domenico Berardi, rimasto a Sassuolo nonostante la retrocessione dei neroverdi in Serie B.

Il 30enne di Cariati rientrerà a metà ottobre dopo la rottura del tendine d’Achille e se dovesse tornare ad ingranare come in passato, rappresenterebbe una scelta interessante come quarto o quinto attaccante (al netto dell’addio di Correa) alla corte di Simone Inzaghi. Per l’estate, poi, le possibilità a tinte azzurre sono decisamente molteplici.

Dimarco, Frattesi, Bastoni e Barella: Marotta vuole rafforzare il gruppo azzurro anche con Giorgio Scalvini. Il centrale dell’Atalanta, già accostato in passato, prenderebbe il posto di uno tra Acerbi e de Vrij che vedranno scadere il loro contratto al termine dell’attuale stagione. Attenzione anche a centrocampo dove – in previsione di un possibile addio di Calhanoglu in un futuro non troppo lontano – piace molto Samuele Ricci del Torino che proprio in Nazionale ha dato il meglio di sé, mostrando qualità davvero importanti.

Michael Kayode, 20enne in forza alla Fiorentina, può essere una delle opzioni più interessanti per la fascia destra di Simone Inzaghi per l’estate 2025. Una sezione del campo dove andrà sciolto il nodo Dumfries, in scadenza proprio a fine stagione, e che vede Darmian avvicinarsi ai 34 anni. Sempre in mediana attenzione a Giovanni Fabbian, che a Bologna sta facendo benissimo e per il quale Marotta ha conservato un diritto di ricompra fissato a 12 milioni di euro.