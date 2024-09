Affondo per Dumfries: 15 milioni e lo scarto dI Serie A

Un tentativo da 15 milioni più uno scarto della Serie A per Dumfries: la risposta nerazzurra al possibile affondo

Lo si è capito: Denzel Dumfries dà il meglio di sé in Nazionale. Tutte le volte che veste la maglia dell’Olanda, il laterale destro riesce a incidere e a rilanciarsi anche in ottica mercato. Non si placano infatti i rumors sul suo futuro lontano dall’Inter. Il rinnovo con i nerazzurri non è ancora arrivato, ma appare sempre molto vicino, con il possibile inserimento di una clausola di rescissione da circa 20 milioni di euro.

Il problema sembra proprio quello… C’è infatti chi paventa uno stallo dovuto a divergenze concettuali ed economiche tra le parti sull’aggiunta di una clausola rescissoria. Finora si era battibeccato sullo stipendio (Dumfries voleva 5,5 milioni a stagione, l’Inter voleva dargliene 4 più bonus), e ora si discute sulla clausola: la dirigenza sarebbe contraria a inserirla nel contratto, ma potrebbe pure venire incontro alle richieste dell’olandese ponendo un prezzo di uscita superiore ai 20 milioni.

Il ventottenne ex PSV ha voglia di Premier. L’Inter, che non lo ha mai trattenuto con la forza, non prenderebbe però in considerazione di venderlo a meno di un prezzo in linea con la valutazione attuale del cartellino (18-20 milioni, dunque). Il problema è la scadenza, attualmente fissata a fine giugno 2025. Un dato che potrebbe permettere al laterale di accordarsi a zero con qualche club interessato al suo cartellino. Le pretendenti, ovviamente, lo preferirebbero come free-agent.

Se il rinnovo non dovesse arrivare entro la fine di settembre, sarebbe lecito preoccuparsi, anche in virtù delle previsioni estive che hanno quasi sempre lasciato pensare a un prolungamento già pronto o quasi. Durante l’Europeo in Germania, l’olandese aveva esplicitato la propria volontà di restare all’Inter, rinunciando a chiedere 5,5 milioni netti a stagione. Probabilmente, c’è già stato un accordo verbale (per un quadriennale a 4 milioni a stagione) ma a oggi appare irrisolta la questione relativa all’ultima richiesta dell’entourage del laterale.

Uno scarto del Genoa e 15 milioni: l’offerta per Dumfries

Beppe Marotta è da sempre contrario alle clausole di rescission4. Lo ha dimostrato con Lautaro Martinez, che aveva un contratto in essere con una clausola da 111 milioni, poi eliminata con il rinnovo. Per Dumfries, inoltre, la cifra per l’uscita è ritenuta troppo bassa. Ma l’Inter non vorrebbe perdere il laterale a zero e per questo non può fare molto.

Non è dunque escluso che, alla fine, il rinnovo possa sul serio prevedere una clausola per l’addio fissata a una cifra vicina ai 20 milioni. E, malgrado il possibile prolungamento contrattuale, non è neppure consigliabile far finta che a Dumfries possa di colpo passare la voglia di lasciare Milano. Tutto lascia pensare che si possano presto riaprire le porte di un addio. Proprio a gennaio 2025, qualora Dumfries avesse firmato già il rinnovo, potrebbe muoversi il Tottenham. Alcuni blog britannici ipotizzano infatti un tentativo da parte degli Spurs. Un’offerta così articolata: 15 milioni cash più una contropartita per arrivare subito all’acquisto del terzino destro olandese di Inzaghi.

E la contropartita offerta ai nerazzurri, magari, potrebbe essere il ventiquattrenne Diop Djed Spence, anche lui un laterale destro, giocatore appena tornato a Londra dal prestito al Genoa (che non lo ha riscattato). La sensazione è che l’Inter direbbe di no. Per i nerazzurri, lo scarto del Genoa non è una contropartita adatta a giustificare l’addio a prezzo scontato di Dumfries. L’olandese ha però altri estimatori in Premier: la situazione è sempre incerta e, dal punto di vista contrattuale, è il giocatore ad avere il coltello dalla parte del manico. I dirigenti nerazzurri devono trattare senza lasciarsi ricattare.