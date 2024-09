Monza-Inter, non recupera dall’infortunio: il titolarissimo non ci sarà

Un titolarissimo non riuscirà a prendere parte alla partita tra Monza e Inter del prossimo weekend: non è riuscito a recuperare dal recente infortunio

La pausa per le nazionali è sempre piuttosto complicata per i club, che restano con il fiato sospeso in attesa di capire se i big torneranno in forma, in condizione e senza alcun nuovo infortunio. Al netto di qualche piccolo fastidio, le cose non sembrano essere andate così male per l’Inter, ma ora i nerazzurri devono ritrovare il passo e proseguire nei risultati ottenuti prima dello stop forzato dal calendario.

In effetti, avevamo lasciato i nerazzurri con un ricco poker rifilato all’Atalanta, che ha permesso alla squadra campione d’Italia di tornare in vetta alla classifica, al pari della Juventus. Ora, però, non bisogna sottovalutare il Monza, che comunque sta crescendo agli ordini di Alessandro Nesta ed è pronto a fare lo sgambetto alla Beneamata.

Per la partita del prossimo weekend, Simone Inzaghi potrebbe mettere in atto un ampio turnover, sia per far recuperare al meglio chi entrerà in ritardo dalle nazionali, sia perché la prima giornata di Champions League è sempre più vicina e i nerazzurri dovranno vedersela con il Manchester City. A parte Buchanan, l’Inter arriva all’appuntamento contro il Monza senza assenze di rilievo, ma lo stesso non si può dire per i brianzoli.

Birindelli non recupera per Monza-Inter: il punto dall’infermeria per Nesta

Nonostante le due settimane di mezzo dalla terza giornata di Serie A alla quarta, Nesta deve fare i conti ancora con diversi infortuni o calciatori acciaccati. Uno di questi è sicuramente Birindelli: l’esterno è un uomo importante per il modo di giocare del nuovo allenatore, ma non recupererà in tempo dal problema fisico patito negli ultimi giorni, quindi non potrà essere della partita.

Ci sono anche delle buone notizie, però, per l’ex tecnico di Lazio e Milan. La prima riguarda Mota: l’attaccante sembra finalmente stia recuperando la forma migliore e sarà arruolabile per il match contro l’Inter. Segnali positivi anche da Stefano Sensi: l’ex nerazzurro non ha vissuto anni semplici e nella scorsa stagione non ha praticamente mai visto il campo di San Siro.

Ora è finalmente tornato a disposizione del Monza, che ha intenzione di puntare sul suo rilancio, sempre che le sue condizioni fisiche glielo permettano. In ogni caso, dovrebbe essere regolarmente convocato già contro l’Inter.