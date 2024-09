Presentato il nuovo film dell’Inter: “Non lo dimenticheremo mai” | VIDEO

L’Inter ha presentato l’ultimo film sulla conquista della seconda stella, quindi il ventesimo scudetto, nella scorsa stagione: c’è anche il commento di Marotta

Il 2024, comunque vada a finire, sarà ricordato per l’Inter come un anno storico per diverse ragioni. Steven Zhang ha perso il comando della società e Oaktree è subentrato alla guida del club. La nuova proprietà americana ha scelto di dare continuità a chi già c’era e stava ottenendo ottimi risultati, per cui Beppe Marotta, anche con grande sorpresa sua e di molti tifosi, è diventato il nuovo presidente.

Soprattutto, il 2024 è stato l’anno in cui è arrivata la seconda stella cucita sul petto e nella storia dei nerazzurri, uno storico scudetto conquistato in un derby contro il Milan, un’occasione praticamente irripetibile che Simone Inzaghi e i suoi uomini hanno subito colto, godendosi poi la grande festa in Piazza Duomo insieme a tutti i tifosi.

Ora è arrivato il momento di ricordare quanto accaduto qualche mese fa e l’Inter ha deciso che sarebbe stato bene immortalare tutti i passaggi principali nel film “Inter, due stelle sul cuore”, di cui oggi è stata proiettata l’anteprima.

Marotta torna sulla vittoria della seconda stella: “Non lo dimenticheremo mai”

“Questo è un momento particolare per me, rivedere questo film è un’emozione straordinaria. Questa giornata suggella il lavoro di una squadra che ha raggiunto un sogno. E lo fa attraverso il cinema, con un film che rappresenta una cassaforte piena di valori vissuti durante la stagione sportiva. Come diceva Bernardo Bertolucci, ricorderemo il mondo attraverso il cinema”, ha detto Beppe Marotta a margine dell’evento.

“Come dimenticare il 22 aprile ma anche il 28 aprile: una marea immensa, 500.000 persone per le strade di Milano. Il calcio abbatte ogni tipo di barriera: culturale, etnica, economica. Ho visto famiglie intere gioire al passaggio della squadra, sono emozioni che solo il calcio e l’Inter possono regalare“, ha anche aggiunto, ben consapevole che non sono traguardi che capita di vivere tutti i giorni in carriera.

La speranza è che anche in questa stagione possano arrivare altre grandi soddisfazioni, magari stavolta non solo in Italia – dove comunque lo scudetto resta un grande obiettivo -, ma anche in campo europeo.