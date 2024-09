Arnautovic via a gennaio: scambio assurdo con l’Inter

Si è scritto molto in estate sulla possibile cessione di Arnautovic. Con il contratto in scadenza, il suo addio è tutt’altro che da escludere

Tutti, finalmente, a disposizione di Inzaghi ad Appiano Gentile. Con i rientri degli ultimi reduci dagli impegni con le Nazionali, il tecnico nerazzurro può preparare, seppur con poco tempo a disposizione, il primo impegno di campionato di settembre contro il Monza all’U-Power Stadium.

L’ultimo ad aggregarsi al gruppo nerazzurro è stato Lautaro Martinez. L’arrivo in ritardo del capitano nerazzurro dalla trasferta in Sudamerica potrebbe favorire un turnover in attacco con Thuram affiancato da uno tra Taremi e Arnautovic. Per l’attaccante austriaco, quindi, c’è la prima chance di una partenza da titolare in stagione dopo gli appena 21 minuti disputati, da subentrato, contro Lecce e Atalanta.

In un’estate in cui l’Inter ha chiuso in anticipo le principali operazioni in entrata sul calciomercato con gli arrivi di Zielinski e dello stesso Taremi, di Arnautovic si è scritto per una possibile cessione, considerata anche la scadenza contrattuale fissata al 2025. Nulla di fatto ma, inevitabilmente, con lo svincolo a fine stagione, la situazione potrebbe ripetersi già a Gennaio.

Arnautovic via a Gennaio, il possibile scenario

Non sono mancate le proposte per l’attaccante nerazzurro ma, verosimilmente, le elevate richieste di ingaggio (attualmente percepisce 3.5 milioni netti all’Inter) hanno scoraggiato le pretendenti. Sondaggi per Arnautovic sono arrivati anche dalla Turchia, in particolare da Besiktas e Trabzonspor, tentativi che non hanno entusiasmato il centravanti.

A Gennaio, di fatto, Arnautovic tornerà sul mercato. Considerato anche il diktat della nuova proprietà di OakTree di investire su calciatori giovani, la permanenza dell’austriaco, al momento, è da escludere.

Qualora poi dovesse trovare spazio poco spazio nella prima parte di stagione, potrebbe essere lo stesso Arnautovic a chiedere la cessione. Proprio in Turchia, c’è un allenatore che lo stima e lo ha allenato nella sua prima esperienza in nerazzurro. Si tratta, ovviamente, di Jose Mourinho ora tecnico del Fenerbahce, club sempre attento a cogliere potenziali occasioni di mercato che riguardino calciatori esperti .

Lo confermano gli acquisti di Dzeko, Bonucci, Krunic o En Nesyri. Arnautovic in scadenza potrebbe essere un’opportunità interessante per il club di Istanbul. Anziché un piccolo indennizzo, il Fener può proporre anche uno scambio all’Inter magari con un altro calciatore in scadenza come Serdar Aziz, esperto difensore 33enne, in passato anche nel giro della nazionale turco. Proposta che verrebbe rifiutata dall’Inter per la citata decisione della proprietà sui nuovi acquisti.