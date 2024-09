Il super bomber a rischio per City-Inter: annuncio ufficiale

Presenza dell’infallibile bomber norvegese Haaland a rischio contro l’Inter nell’esordio in Champions League, motivazione importante alla base della possibile esclusione da parte di Guardiola

Da una parte ci sarà il Monza a frapporsi sul cammino che condurrà la squadra dell’Inter di Simone Inzaghi ad affrontare il Manchester City, sul terreno di gioco dell’Etihad Stadium, all’esordio assoluto nella nuovissima edizione di Champions League. Dall’altro, invece, gli uomini di Pep Guardiola dovranno vedersela in campionato contro il Brentford.

Una chance a testa, dunque, per arrivare al big match con le giuste convinzioni. Per i campioni inglesi in carica non si tratta comunque di un momento particolarmente florido della propria storia recente, dettato dai troppi intoppi derivanti dal mancato rispetto della normativa internazionale dell’UEFA che regola il Fair Play Finanziario e dal recente, brutto infortunio rimediato dal difensore Nathan Aké. Manca dunque una certa serenità per affrontare al meglio tutti gli impegni in programma nel fitto calendario stagionale.

Come se non bastasse, per il tecnico spagnolo la situazione porterebbe complicarsi ulteriormente per via dei recenti problemi di natura familiare cui starebbe andando incontro anche il bomber Erling Haaland. La presenza di quest’ultimo nel match contro l’Inter potrebbe infatti essere a rischio e lo stesso Guardiola ha anticipato questa eventualità nella conferenza stampa di rito tenutasi a ridosso della partita di Premier contro il Brentford.

Haaland a rischio contro l’Inter, problemi familiari per il bomber del Manchester City

“Vedremo se sarà nelle condizioni psico-fisiche di giocare“, ha raccontato ai media presenti rammentando la vicinanza da parte dello staff tecnico alla sua famiglia.

Da poco è infatti scomparso un carissimo amico di suo padre, con cui Haaland aveva ottimi rapporti d’amicizia. Il norvegese aveva altresì perso la nonna nel novembre dello scorso anno ma era sceso comunque in campo contro il Copenaghen, sempre in Champions. Da valutare dunque le sue condizioni a stretto giro di posta, prima del fischio d’inizio della prossima partita. Al contrario Inzaghi dovrebbe riuscire a fare affidamento su tutta la rosa a sua disposizione, facendo leva sulle possibilità di turnover che metterà in atto già da domenica.