Inzaghi ribalta l’Inter: Frattesi-Zielinski, la scelta finale

Per l’Inter inizia un tour de force importante. Tre partite in una settimana e Inzaghi che farà turnover: le ultime su Frattesi-Zielinski

È tempo di scelte importanti per Simone Inzaghi. Dopo le prime quattro giornate con una partita a settimana, da domenica per i nerazzurri inizia un periodo impegnativo. Tre sfide in una settimana e due di queste sono la trasferta di Manchester City e il derby contro il Milan. Appuntamenti che i nerazzurri non hanno intenzione di sbagliare e per questo motivo il tecnico piacentino potrebbe iniziare sin da subito ad attuare un po’ di turnover.

Al momento sono diversi i dubbi che dovranno essere sciolti da Inzaghi e tra questi c’è anche il ballottaggio tra Frattesi e Zielinski. I due centrocampisti scalpitano per una maglia da titolare e la trasferta di Monza potrebbe essere l’occasione giusta. Per Mkhitaryan, infatti, si prospetta una panchina con l’obiettivo di farlo riposare e tenerlo pronto per la trasferta di Manchester e il derby del 22 settembre.

Saranno ore di riflessione per Inzaghi. Le tre partite in una settimana lo portano a fare scelte importanti e tutte le riserve saranno sciolte all’ultimo. Ad oggi l’unica certezza sembra essere rappresentata dal fatto che Mkhitaryan a Monza partirà dalla panchina. Al suo posto uno tra Frattesi e Zielinski. Da parte dei tifosi nerazzurri si spinge per avere il romano titolare, ma al momento non si hanno sicurezze.

L’idea di Inzaghi sarebbe quella di proporre il polacco dal primo minuto con Frattesi ancora in panchina nel suo ruolo di vice-Barella. Ma l’ex Sassuolo con la nazionale ha dimostrato di stare molto bene e non è da escludere che ci possa essere subito una chance per lui e poi magari vedremo Zielinski titolare magari nel derby. Sono tutte ipotesi visto che il tecnico piacentino non ha ancora sciolto i dubbi e aspetterà solamente la giornata di domenica per farlo.

Di certo vedremo in tre partite squadre completamente differenti. La stagione si preannuncia da subito molto impegnativa e le diverse sfide in programma aumentano il rischio di infortuni muscolari. Per questo motivo Inzaghi pensa ad un turnover massiccio sin da subito. La qualità della rosa lo permette e questo poterà a fare formazioni diverse quasi ogni match. Nella speranza che poi il campo, che resta il giudice supremo, ripagherà le scelte fatte dal mister.