Il ‘caso’ Frattesi continua: la decisione di Inzaghi

Davide Frattesi continua ad essere un ‘caso’ per l’Inter. L’ultima decisione presa da Simone Inzaghi sul giocatore farà discutere

Due gol con l’Italia basteranno a Frattesi per convincere Inzaghi ad avere più spazio? È questa la domanda che in queste ultime ore si stanno ponendo i tifosi nerazzurri. Sono molti gli ex calciatori interisti che hanno consigliato il tecnico piacentino a dare maggiore fiducia al centrocampista. Appelli che rischiano di cadere nel vuoto visto che l’allenatore potrebbe decidere di non cambiare le gerarchie.

Nonostante una doppia prestazione di livello con la maglia dell’Italia, Frattesi per l’Inter resta un caso e la decisione che Inzaghi sembra essere intenzionato di prendere per la trasferta di Monza è destinata ancora una volta a far discutere. Nelle prime tre giornate il cambio di passo tanto atteso e richiesto dal centrocampista non c’è stato. E se si continuerà così a gennaio l’ipotesi cessione ritornerà ancora una volta sul tavolo.

Frattesi si aspettava di avere più spazio dal suo arrivo, ma il ruolo è quello di vice Barella e sarà così quasi certamente anche contro il Monza.

Monza-Inter: la decisione di Inzaghi su Frattesi

In molti attendono lui in campo in terra brianzola magari al posto di un Mkhitaryan un po’ stanco. Ma in caso di panchina per l’armeno, a giocare sarà quasi certamente Zielinski e non Frattesi. Una scelta che ci sta se si pensa alle gerarchie in casa Inter (il polacco è stato preso proprio per sostituire l’ex Roma), meno se magari si guarda allo stato di forma del romano. Inzaghi, però, vede l’ex Sassuolo come vice Barella e prendere il posto del sardo in questo momento non è assolutamente facile. Per questo motivo per il giocatore cresciuto a Trigoria si prospetta una nuova panchina.

Situazione non facile e che rischia di portare le strade di Frattesi e dell’Inter a separarsi. Per il momento il centrocampista romano aspetta e si augura di poter riuscire ad avere maggiore spazio. Ma se la sua gestione non dovesse cambiare, allora l’ipotesi di una cessione a fine stagione potrebbe diventare realtà. Ora però è decisamente molto presto per discorsi del genere…