Diretta tv e streaming: dove vedere Monza-Inter

È tempo di Monza-Inter. Il match è valido per la quarta giornata di campionato. Ecco dove vedere in tv e in streaming la sfida

Il rientro campo dopo la sosta rappresenta una incognita molto importante. L’Inter tornerà sul rettangolo di gioco nella serata di domenica 15 settembre contro il Monza. Una trasferta insidiosa considerata anche la necessità da parte dei padroni di casa di ottenere punti dopo un inizio non facile. La squadra di Nesta nelle prime tre giornate ha ottenuto solamente due punti ed è alla ricerca della prima vittoria in campionato.

Di fronte c’è un Inter che ha intenzione di dare continuità alle due vittorie consecutive dopo il pareggio di Genova. Per i nerazzurri è anche la seconda trasferta stagione e rappresenta un esame importante per capire se sono state superate le difficoltà evidenziate nell’unica partita giocata lontano da San Siro. Le due partite senza subire reti contro Atalanta e Lecce sembrano dare una risposta affermativa, ma non ci resta che aspettare la partita di domenica per avere un quadro più chiaro.

Monza-Inter, quindi, rappresenta un test importante per entrambe le compagini. I brianzoli sono alla ricerca della prima vittoria in campionato e proveranno a sbloccarsi contro i campioni d’Italia. Per i nerazzurri l’occasione di togliere lo 0 dai successi lontano da San Siro e dare continuità alle ultime due prestazioni prima della sosta.

Monza-Inter: diretta tv e streaming

La scorsa stagione due su due per l’Inter di Simone Inzaghi. A San Siro il match è finito 2-0 per i nerazzurri mentre in terra brianzola un 5-1 per la squadra allenata dal tecnico piacentino. In generale sono cinque le partite giocate e il bilancio è assolutamente positivo per Lautaro Martinez e compagni: tre successi un pareggio e una sconfitta.

Al Brianteo, però, i nerazzurri sono imbattuti con un pareggio e il trionfo di gennaio. Numeri che ci dicono come i nerazzurri sono i grandi favoriti in questo match, ma attenzione che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e la sosta potrebbe rappresentare una insidia molto importante per gli uomini di Inzaghi.

La partita tra Monza e Inter è in programma alle 20:45 di domenica 15 settembre allo stadio Brianteo di Monza e sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Per tutti gli abbonati, il match potrà essere seguito anche in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet e anche con l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi abilitati.