“Ora altri trofei”. Lautaro suona la carica ma salta Monza-Inter: le ultime

Lautaro è tornato ieri ad Appiano e in serata ha parlato a margine della proiezione del film sulla conquista della seconda stella

“Questa seconda stella mi resterà dentro per sempre. E lo stesso vale per i miei compagni. È una cosa speciale”. Così Lautaro a ‘La Gazzetta dello Sport’ a margine della proiezione del film sul ventesimo Scudetto dell’Inter, intitolato ‘Due stelle sul cuore’.

“Questo scudetto è stata l’emozione più grande della mia carriera, almeno a livello di club – ha sottolineato il capitano nerazzurro – Poi certo, c’è il Mondiale vinto con l’Argentina, che per me è stato il sogno da bambino che ho potuto realizzare. Il film ci dà la possibilità di rivivere le emozioni vissute lungo tutta la stagione, è stato senz’altro un anno impegnativo”.

“L’immagine più bella della seconda stella? Io che al fischio finale del derby del 22 aprile avrei voluto correre sotto la curva verso i miei tifosi. E invece non ci riesco, perché ero come bloccato dall’emozione – ha risposto Lautaro – In quell’istante mi sono passate tante cose, i momenti difficili vissuti insieme ai miei compagni e, allo stesso tempo, la soddisfazione per essere riusciti ad andare oltre. Tutto il lavoro ha pagato, di questo ne siamo orgogliosi”.

Infine Lautaro suona la carica per i compagni, perché l’Inter non può fermarsi: “Dobbiamo continuare a vincere trofei, per portare questo club il più in alto possibile. Dobbiamo avere la voglia di crescere ogni giorno, sia a livello individuale che come gruppo. L’obiettivo è alzare il livello”, ha concluso l’argentino che domenica sera contro il Monza potrebbe rifitare in vista del doppio super impegno, col Manchester City in Champions e col Milan nel derby di domenica 22 settembre.

🗣️Così #Marotta a margine dell’anteprima di “Inter, due stelle sul cuore”, avvenuta al cinema Anteo di Milano: “L’emozione nasce da quanto abbiamo vissuto, in molti la vigilia del 22 aprile avevano le facce tirate. Questo film è qualcosa di toccante per me che amo questo sport” pic.twitter.com/6hllcFofeo — Interlive (@interliveit) September 12, 2024

Balotelli in controtendenza: “Inter? No, lo Scudetto lo vince il Napoli”

Lautaro dovrebbe partire dalla panchina, per poi entrare al massimo a gara in corso. Il numero dieci rimane uno dei pilastri della squadra più forte della Serie A, nonché della grande favorita per lo Scudetto. Intervenuto nel programma ‘Vox to Box’ in onda sul canale twitch di ‘Controcalcio’, Mario Balotelli ha detto la sua sulla corsa al titolo andando in controtendenza: “Se l’Inter fa il bis Scudetto? No, Per me il campionato lo vince il Napoli“.

“Inter seconda, terza dico Juve e quarto secondo me si piazza il Milan”, ha aggiunto ‘SuperMario’ ancora senza squadra. Per gli altri due ex nerazzurri, Emiliano Viviano e Radja Nainggolan, sarà invece sicuramente l’Inter ad aggiudicarsi il tricolore: “Vincono loro, è sicuro”.