‘Terremoto’ prima del derby Inter-Milan: “Può essere fatale”

Mancano ormai meno di dieci giorni al derby di Milano. E l’annuncio arrivato nelle scorse ore rappresenta una scossa per l’ambiente

La data del 22 settembre i tifosi di Milan e Inter l’hanno cerchiata in rosso ormai da tempo. Il primo derby della Madonnina quest’anno arriva dopo solo cinque giornate e sono diverse le incognite. I nerazzurri stanno dimostrando di stare molto meglio dei rossoneri, ma la stracittadina è sempre una sfida a parte che potrebbe vedere improvvisamente ribaltare il pronostico della vigilia.

Ma in queste ultime ore stanno facendo molto discutere le parole arrivate a meno di dieci giorni dal derby. Dichiarazioni che confermano come per la stracittadina di Milano potrebbero esserci delle novità. Naturalmente ancora ci sono due partite da disputare e la situazione potrebbe stravolgersi da un momento all’altro. Ad oggi, però, si respira aria di bivio importante per entrambe le squadre e di certo la speranza è che si possa tornare a casa con un risultato positivo.

In queste ultime stagioni la stracittadina milanese per diversi motivi ha sempre avuto un ruolo decisivo nella corsa per lo Scudetto. Ora siamo alla quarta giornata di Serie A ed è molto difficile parlare di partita fondamentale per il titolo, ma di certo rappresenta un bivio importante in casa Milan. L’inizio con un solo punto in tre partite ha portato la posizione di Fonseca a forte rischio e per molti il derby rappresenta un crocevia per il tecnico portoghese.

“Derby decisivo”, l’annuncio improvviso

È vero che prima ci sono altre due partite importanti come Venezia e Liverpool. Ma uscire da un derby sconfitto (magari nettamente ndr) potrebbe rendere vani eventuali miglioramenti registrati nelle sfide precedenti. I fari sono puntati tutti su quel 22 settembre, partita che per molti è decisiva per Fonseca. Non è da escludere addirittura un esonero prima anche se le tre sfide in una settimana rendono questo davvero complicato.

Ma c’è anche chi pensa che già il Venezia possa essere decisiva per Fonseca ed è Marco Tardelli. Il campione del mondo 1982 in una intervista a La Stampa si dice molto curioso di come “ritornerà il Milan in campo dopo la sosta e le varie vicissitudini che hanno riguardato Leao e Hernandez. I rossoneri devono tornare alla vittoria perché subito dopo c’è il derby e una nuova sconfitta potrebbe costare la panchina al tecnico portoghese“. Il weekend, quindi, rappresenta un primo esame per il tecnico rossonero. E la sua speranza è di poterne avere almeno altri due.