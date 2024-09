Può saltare la panchina di Fonseca al Milan: ‘colpa’ dell’Inter

Due punti in tre partite e uno spogliatoio che sembra spaccato: per Fonseca sono tempi duri. E il suo esonero è sempre più vicino

Arrivato con l’obiettivo di rilanciare il Milan dopo alcune stagioni non semplici, per Fonseca sono già tempi molto duri. Due punti in tre partite, ma soprattutto uno spogliatoio che sembra spaccato. La decisione di Leao e Hernandez di restare isolati durante il cooling break rappresenterebbe la conferma di una situazione non facile in casa rossonera tanto che ormai da tempo si parla di un possibile esonero di Fonseca.

Le idee in casa Milan sembrano essere molto chiare e sull’esonero di Fonseca potrebbe avere un ruolo fondamentale l’Inter di Simone Inzaghi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se davvero i nerazzurri decideranno la permanenza o il cambio in panchina nei rossoneri. L’unica certezza in questo momento è rappresentato da una chiara difficoltà della squadra rossonera sia in campo che fuori.

Milan: esonero Fonseca, c’è la data

Due punti in tre partite e prestazioni che non convincono i tifosi. In particolare, i due gol identici subìti contro la Lazio confermano una fase difensiva in grossa difficoltà. Ora due settimane per cercare di lavorare e provare a dare una svolta alla stagione. Un compito non semplice se si pensa alle diverse convocazioni nelle rispettive nazionali e quindi una rosa ridotta davvero ai minimi termini. Ma Fonseca non può assolutamente più sbagliare per non tornare a casa ancora prima di settembre.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Milan si è preso ancora del tempo prima di decidere il futuro di Fonseca. Venezia, Liverpool e Inter sono le tre partite decisive per il tecnico portoghese. La speranza è quella di vedere una squadra con un atteggiamento diverso e iniziare a ottenere le vittorie. In caso di ulteriori passi falsi, a quel punto l’esonero sembra essere assolutamente scontato.

Difficile in questo momento fare un’ipotesi di punti da ottenere per salvare la panchina considerando anche la presenza di due partite assolutamente complicate come Liverpool e Inter. La dirigenza rossonera si aspetta sicuramente la vittoria contro il Venezia e poi delle prestazioni importanti nelle altre due sfide per provare a dare una scossa al campionato. Se così non sarà, l’unica possibilità è quella di un cambio in panchina con il nome di Sarri che potrebbe diventare realtà. Prossime settimane, quindi, che si preannunciano decisive per il futuro del Milan e di Fonseca.