Crisi Milan, il sostituto di Fonseca è un nome a sorpresa

Il club rossonero valuta una clamorosa opzione in panchina: Fonseca trema, i tifosi restano di stucco

Situazioni decisamente differenti quelle che le milanesi stanno vivendo, da qualche settimana a questa parte. Da un lato c’è l’Inter campione d’Italia in carica, schiacciasassi reduce dal successo sul Lecce e la schiacciante vittoria per 4-0 a San Siro contro l’Atalanta dell’ex Gasperini.

Un percorso assai diverso, invece, quello che il Milan sta vivendo con Paulo Fonseca in panchina. Accolto dalla tifoseria rossonera con un corposo – e a questo punto giustificato – scetticismo, il tecnico portoghese sembra ritrovarsi a tre giornate dall’inizio della Serie A in alto mare. Due punti conquistati in tre giornate, con addirittura sei reti incassate tra Torino, Parma e Lazio. Un disastro totale recentemente acuito dall’atteggiamento ‘ribelle’ di Theo Hernandez e Leao che contro i capitolini si sono ‘staccati’ dal gruppo in segno di protesta. Una fase assai delicata quella vissuta dal ‘Diavolo’ che mette in fortissima discussione, inevitabilmente, proprio Paulo Fonseca.

Una gestione scellerata dentro e fuori dal rettangolo verde, con un Milan costruito in maniera intelligente sul mercato ma che in campo non mostra alcuna idea propositiva, lasciando ampio spazio agli attacchi avversari. Un trend che Gerry Cardinale potrebbe tentare di cambiare subito, visto che il campionato è ancora lungo e la sosta per gli impegni delle Nazionali può essere in tal senso propizia. A tal proposito, però, nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione davvero pazzesca per quello che sarebbe il sostituto – già nell’immediato – dell’ex Lille: i tifosi non riescono a crederci.

Milan-Fonseca, è caos: idea clamorosa in panchina

Una soluzione drastica. In casa Milan si fa largo l’idea di allontanare dalla panchina rossonera Paulo Fonseca. Solo il campo potrà salvare il portoghese, circondato da una sfiducia generale, con la squadra che sembra assai confusa dai dettami tattici dell’ex allenatore della Roma.

Per la sostituzione sta spuntando un’ipotesi davvero clamorosa: Stefano Pioli. Il tecnico emiliano è ancora sotto contratto con la società di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2025, in estate non è stato trovato alcun accordo per la rescissione. Ecco perché se il trittico di gare dopo la sosta dovesse portare esito negativo (alla quinta giornata c’è il derby) allora Fonseca potrebbe finire per essere esonerato, con il tecnico del 19esimo Scudetto rossonero pronto ad essere richiamato e a tentare di risollevare le sorti del Milan.

Un Pioli che si ritroverebbe una squadra diversa, decisamente rafforzata rispetto al gruppo che il 58enne di Parma ha portato al secondo posto nell’ultimo campionato di Serie A. La parola passerà presto al campo, con Fonseca che ha una sola possibilità per tenersi stretta la panchina rossonera: portare il Milan a vincere e a convincere, scacciando così le nubi di una crisi che già sta spaventando la tifoseria.