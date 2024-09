Abbonamenti Serie A, l’Inter si conferma in testa: Juve molto più in basso

Gli ultimi dati sugli abbonamenti di Serie A hanno rivelato una grossa novità che ha stupito molti tifosi: Inter in testa, Juve dietro

La Serie A è iniziata, oggi avrà il via anche la quarta giornata e sono davvero tante le novità relative le gerarchie e le squadre che lotteranno per la vetta della classifica. Infatti, se l’Inter si conferma la forza più importante del campionato, si può dire che la Juve sarà la sua più grande antagonista, dopo un calciomercato in grande stile e con una spesa veramente importante per adattare tutti i reparti alle esigenze di Thiago Motta.

Un dato che interessa molto i club, però, è anche quello relativo gli abbonamenti e anche in questo caso, qualche sorpresa c’è. Secondo gli ultimi dati pubblicati da ‘Calcio e Finanza’, Inter e Milan si confermano in testa alla classifica dei tagliandi più venduti con ben 40mila abbonamenti a testa. È un numero favorito dall’affezione del pubblico, ma anche dalla capienza di San Siro.

Abbonamenti Serie A, Inter e Milan davanti: la Juve è solo nona

Se si scorre la classifica, si trovano subito Roma e Lazio, sempre per la questione dello stadio, con circa 30mila abbonamenti venduti Il dato che fa più impressione è che, nonostante sia ancora la squadra più tifata in Italia, la Juve è ferma a 19mila tagliandi circa, anche dietro Bologna e Lecce.

Il Napoli è sempre in top ten, ma poco sopra i bianconeri con 22mila abbonamenti venduti. Bene il Genoa, invece, con 28 mila. In ultima posizione, invece, ci sono Venezia e Monza con soli 5mila vendite, anche se proporzionati a impianti ben diversi rispetto a quelli sopracitati. Resta comunque un dato che dà molta soddisfazione ai tifosi nerazzurri che confermano la loro grande affezione.