Assalto immediato a Thuram: l’annuncio ufficiale del tecnico

Le prestazioni di Marcus Thuram stanno attirando l’attenzione di diverse squadre. L’annuncio del tecnico ‘spaventa’ i tifosi nerazzurri

Quattro gol in tre partite. È questo il bottino messo a referto da Thuram nella primissima parte di stagione con la maglia dell’Inter. Dopo una prima stagione (la scorsa) importante, il francese ha intenzione di diventare inamovibile nella formazione di Inzaghi e le prime prestazioni dicono che è sulla strada giusta. Naturalmente quanto fatto vedere dal transalpino in campo non passa inosservato dagli altri club, che nei prossimi mesi potrebbero sondare il terreno per capire eventualmente la fattibilità di questa operazione.

In particolare, un club continua la ricerca di un attaccante e la conferma arriva anche dal tecnico. Non è da escludere che nelle prossime settimane si possa fare un tentativo per Thuram. Operazione che si preannuncia difficile per diversi motivi, ma la squadra quasi certamente proverà a regalare il francese al proprio allenatore.

Questa per Thuram potrebbe essere la stagione del salto di qualità definitivo. Il francese con i suoi quattro gol in tre partite si sta dimostrando indispensabile per i nerazzurri e da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di privarsi di un giocatore simile in futuro.

Calciomercato Inter: assalto a Thuram, l’annuncio del tecnico

Una posizione che molto probabilmente sarà ribadita anche al Chelsea in caso di un tentativo. I Blues, dopo non essere riusciti a prendere Osimhen, sono alla ricerca di una punta. A confermarlo è anche Maresca: “Nelle prossime due sessioni faremo di più per rinforzare la rosa. Poi avremo una squadra davvero completa“. E uno dei principali obiettivi sarà un bomber.

Tra i nomi che potrebbero essere sul taccuino della dirigenza londinese anche quello di Thuram. Il francese, anche se non nasce come attaccante centrale, con l’Inter sta dimostrando di poter ricoprire anche quel ruolo oltre che avere un ottimo feeling con la rete. Quindi darebbe una mano molto importante alla squadra del tecnico italiano.

Ma da parte dell’Inter non c’è nessuna intenzione di aprire alla cessione. I nerazzurri non pensano di cedere a stagione in corso e, soprattutto, Thuram in questo momento rappresenta un giocatore non assolutamente in vendita. Per questo motivo Marotta non si siederebbe al tavolo neanche davanti ad una offerta di 60 milioni di euro. Il francese l’annata la concluderà alla corte di Simone Inzaghi e poi in estate si faranno le valutazioni del caso.