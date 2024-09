Consigli per il fantacalcio, raddoppia il prezzo di Thuram: quanto è giusto spendere

Marcus Thuram è sempre di più un riferimento importante per il presente e per il futuro dell’Inter: intanto il suo prezzo sale al fantacalcio

È inizio settembre e per molti è tempo di asta del fantacalcio, come è tradizione anno dopo anno. Tutti hanno una chiara lista di obiettivi, calciatori imperdibili che potrebbero fare la differenza per raggiungere il successo, e siamo sicuri che per molti uno dei principali profili sottolineati in rosso sia quello di Marcus Thuram.

Il francese ha fatto la differenza anche nella scorsa stagione, come titolare fisso al fianco di Lautaro Martinez, ma quest’anno è partito con il botto, riuscendo subito a realizzare quattro gol in tre partite e dimostrando una trasformazione come prima punta che potrebbe fare la differenza tanto in campo italiano, quanto in Europa. E anche al fantacalcio.

In effetti, chi l’aveva preso nella scorsa stagione ha potuto avere a disposizione un bomber molto importante tra gol e assist per cercare di battere gli avversari, ma quest’anno per replicare l’opera, servirà uno sforzo completamente diverso in materia di asta e crediti spesi. Il francese è anche uno degli uomini più importanti di una delle principali candidate allo scudetto, fattore che non fa altro se non far lievitare il suo costo.

Consigli per il fantacalcio, quanto bisogna spendere per Thuram

Chi ha già preparato l’asta sa bene che nella scorsa stagione per arrivare ad avere Thuram in squadra si poteva spendere attorno al 20 per cento del budget. Ciò significa che su 500 crediti a disposizione, ne bastavano circa 100 o poco più per portare a casa il francese e renderlo una delle punte di diamante della propria squadra.

Nelle ultime settimane, però, le cose sono cambiate radicalmente. Con una media straordinaria sopra l’11 e una trasformazione che lo sta rendendo sempre più bomber, Thuram è desiderato da sempre più fantallenatori, che stanno facendo salire sempre di più il suo costo. Per questa ragione, l’ex Borussia ora si paga come un vero e proprio primo slot, tra i più ambiti all’asta.

Chi lo vuole deve partire almeno dal 30 per cento del budget, ma si può arrivare anche al 40% in alcune leghe, pagandolo praticamente quanto Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, che potrebbero essere anche in questa stagione i calciatori più ambiti in assoluto. Noi consigliamo comunque di non andare oltre al 32-33% per costruire una squadra equilibrata, arrivando al massimo a 180 crediti su 500.