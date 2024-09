Colpo totalmente inaspettato in attacco: Hakimi lo manda all’Inter

L’Inter potrebbe centrare un colpo totalmente inaspettato in attacco: c’è anche lo zampino di Achraf Hakimi per il suo arrivo all’Inter

Pochi tifosi nerazzurri potranno aver dimenticato Achraf Hakimi. Intanto, parliamo di un calciatore di livello internazionale, tra i migliori del suo ruolo, che ha trascinato l’Inter di Antonio Conte alla vittoria dello scudetto e un percorso di pregio anche in Europa. Nonostante poi sia arrivato un addio a suon di milioni, che poi l’ha portato a vestire la maglia del PSG, i rapporti con i nerazzurri sono rimasti ottimi, tanto che in più occasioni si è parlato di un possibile ritorno, che non si è mai concretizzato.

Stiamo parlando, però, anche di un grande simbolo del suo Paese: tra le altre cose, ha scelto di giocare le Olimpiadi di Parigi con il Marocco nonostante i problemi logistici e le difficoltà che avrebbe potuto avere nella stagione regolare con il suo club. Il laterale ha messo davanti il cuore e le sue origini ed è considerato un vero e proprio eroe in patria.

E proprio Hakimi potrebbe mettere una buona parola per l’arrivo all’Inter di un calciatore molto interessante e che potrebbe fare parecchio comodo ai nerazzurri nel prossimo futuro.

Akhomach piace all’Inter: Hakimi sponsorizza il colpo

Ilias Akhomach si sta affacciando al calcio dei grandi e finora non ha affatto deluso le aspettative. D’altronde, stiamo parlando di un’ala destra di soli 20 anni che si è già tolto la soddisfazione di giocare le Olimpiadi con il Marocco – e fare anche bene -, e veste la squadra di un club prestigioso con il Villarreal.

Nato in Spagna, ha scelto comunque la nazionale marocchina ed è, dunque, compagno di Hakimi, che per lui rappresenta un leader in campo e nello spogliatoio. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, parliamo di un’ala mancina che ama saltare gli avversari e creare la superiorità numerica, tornando sul suo piede preferito. Può giocare, però, anche da trequartista e seconda punta, per cui darebbe altre opportunità a Inzaghi.

Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, per cui l’Inter punta a prenderlo tra meno di un anno, se non arriverà il rinnovo, a un prezzo non troppo alto. Per il momento, non è ancora esploso del tutto in Liga e vale attorno ai 15 milioni di euro, ma rappresenta solo un’idea per i nerazzurri, che non hanno mosso passi concreti.