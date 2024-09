Lautaro Martinez supera Messi: un numero scrive una nuova era

Lautaro Martinez continua a togliersi grandi soddisfazioni: il bomber argentino ha addirittura superato Messi, il segno di una nuova era

L’Argentina è in un momento magico ed è anche merito di Lautaro Martinez. Il Toro è riuscito a fare molto bene in Copa America, trascinando i suoi a un grande successo, che ha seguito quello del Mondiale, una tappa storica per un intero popolo. Il bomber è al centro anche dell’Inter, con cui ha rinnovato il contratto poco tempo fa e di cui è capitano e uomo imprescindibile.

La sua popolarità dopo la scorsa stagione, però, non è rimasta solo tra i confini italiani, ma si è espansa anche a livello internazionale. L’attaccante è stato anche inserito nella lista dei primi trenta per il Pallone d’Oro, un riconoscimento che non ha bisogno di tante presentazioni per chi gioca al calcio, probabilmente uno dei più ambiti in assoluto.

L’Inter è totalmente soddisfatta del suo percorso e si aspetta che continui a fare molto bene, non solo nel presente, ma anche per il futuro, in campo e negli spogliatoi. Intanto, è arrivato un altro riconoscimento importante per il bomber.

Lautaro Martinez è riuscito a superare anche Messi: è l’argentino che vale di più su EA Sports

Il vecchio Fifa ha appassionato milioni di utenti in tutto il mondo negli ultimi decenni, tanti piccoli e grandi giocatori che si divertono ancora oggi a utilizzare un cult dei videogiochi. Nel corso degli anni, ha cambiato comunque veste e nome – ora si chiama EA Sports -, ma non la sua mission principale: quella di ricreare in tutto e per tutto ciò che succede su un campo da calcio.

E quindi spesso è diventato utile, o comunque una cartina tornasole per molti club e società, o comunque un’abitudine divertente per gli stessi calciatori, in cui resta estremamente popolare. E proprio in quest’ambito, Lautaro Martinez si è tolto una grande soddisfazione, che poi ha le sembianze di una svolta storica.

Era dal 2008 che Lionel Messi era il calciatore con la valutazione più alta nel gioco per quanto riguarda l’Argentina. Da quest’anno, invece, è stato superato proprio da Lautaro Martinez che ha un overall di 89 contro gli 88 della Pulce. Le prestazioni del Toro, quindi, non sono rimaste indifferenti neanche ai creatori del gioco, che hanno deciso di regalare all’interista un’altra soddisfazione storica.