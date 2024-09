L’ex Inter torna in Serie A, accordo ad un passo

Il calciomercato non si è ancora concluso per i calciatori svincolati. Uno di essi, un ex Inter, potrebbe tornare subito in Serie A

Con la chiusura del calciomercato in Turchia e in Grecia, di fatto, si è conclusa la sessione estiva di trasferimenti. In entrambe le federazioni suddette è stato possibile effettuare nuovi acquisti fino al 13 settembre, una deadline che anche l’Inter ha sfruttato per piazzare una cessione.

Ci riferiamo a quella di Eddie Salcedo, diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore dell’OFI Creta. L’Inter ha sperato fino all’ultimo in un possibile rilancio, da Grecia e Turchia, anche per Joaquin Correa ma non si è andati oltre un timido sondaggio del Panathinaikos. L’argentino, pertanto, rimarrà in nerazzurro almeno fino a gennaio, quando si cercherà di trovargli una nuova sistemazione prima della scadenza contrattuale fissata a fine stagione.

Mercato che rimane aperto per gli svincolati, i quali si possono tesserare senza vincoli temporali. Di ottimi calciatori senza squadre ce ne sono ancora molti. Su tutti, ovviamente, Adrien Rabiot, ancora disoccupato dopo il mancato rinnovo con la Juve. Se l’ex bianconero non è riuscito a trovare un nuovo club, nonostante le offerte ritenute, un suo collega è vicino a cominciare una nuova esperienza in Serie A, l’ennesima della sua carriera.

Un ex Inter torna in Serie A, quante proposte per lui

Il calciatore in questione è Antonio Candreva. L’ex Inter ha lasciato la Salernitana dopo l’ultima stagione conclusa con la retrocessione in Serie B. Nessun rinnovo con il club amaranto. Candreva ha preferito mettersi sul mercato in attesa dell’occasione giusta che potrebbe essere imminente.

Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, ben quattro club di Serie A sarebbero sulle tracce di Candreva ovvero il Como che potrebbe puntare su un altro calciatore di esperienza dopo Reina, Sergi Roberto, Belotti e Varane, il Monza (ci sarebbe stata una telefonata tra il giocatore e Galliani), l’Empoli e il Venezia.

Un poker di possibili pretendenti cui ne se ne potrebbe aggiungere un’altra ovvero il Torino. Come riferisce Tuttosport, sarebbe stato lo stesso Candreva a proporsi ai granata tramite un contatto tra il suo agente, Federico Pastorello, e il d.s Vagnati. Il Toro sta riflettendo sull’opportunità di ingaggiare l’ex Inter che potrebbe rappresentare una valida alternativa per Vanoli nel reparto offensivo. Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, Candreva potrebbe firmare un contratto annuale, fino a giugno, con ingaggio da 500.000 euro.

Per Candreva, la prossima, potrebbe essere la decima esperienza in Serie A dopo quelle con Udinese, Livorno, Juventus, Cesena, Parma, Lazio, Inter, Sampdoria e Salernitana.